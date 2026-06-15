鄉議局11.1首辦北都馬拉松 跑入粉嶺繞道

新界鄉議局於11月1日主辦的首屆「鄉議局100周年北部都會區馬拉松」，合共1.5萬個名額。主辦方表示，賽道兼具城市與鄉郊風貌，跑手可感受不同社區特色，市民沿途可近距離打氣，氣氛更熱鬧。主辦方亦會聯動周邊食肆及小店提供優惠，並在終點設嘉年華及鄉村美食體驗，冀藉此促進地區經濟及社區凝聚力。

慶祝鄉議局成立100周年的重點活動

「鄉議局100周年北部都會區馬拉松」為慶祝鄉議局成立100周年的重點活動，賽事設有全馬和半馬挑戰組和體驗組、10公里挑戰組及1.5公里等多個組別；當中全馬以沙田石門的新界鄉議局大樓為起點，途經吐露港海濱長廊、大埔元洲仔及林村河一帶，以及新啟用的粉嶺繞道，終點為上水北區運動場。半馬賽事由科學園起步，途經白石角及大埔一帶，終點設於粉嶺繞道。