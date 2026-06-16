熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Jun-16 04:00
更新：2026-Jun-16 04:00

酒店賓館投訴按年增逾三成 入住5千元一晚五星酒店遇漏水

分享：
酒店和賓館是旅客對一個地方的第一印象，服務質素尤為重要。

酒店和賓館是旅客對一個地方的第一印象，服務質素尤為重要。

adblk4

消委會平均每年接獲近1,000宗本地酒店及賓館住宿的投訴，今年首5個月錄得466宗，較去年同期多逾三成。有旅客入住約5,000元一晚房租的五星酒店遇浴室漏水，消委會呼籲業界應定期檢視房間設施及服務水平，避免與消費者合理期望出現落差。

旅客岳女士與朋友來港旅遊，訂購五星級酒店兩間套房兩晚，每間房每晚房價約5,000元，即合共2萬元。岳女士入住房間的浴室假天花，於凌晨嚴重漏水，翌日早上向前台職員反映，工程人員到場檢查及維修，打開假天花時，積水傾瀉而下，酒店道歉時致電岳女士友人房間，酒店向她致送一瓶香檳以表歉意。岳女士拒絕接受，經消委會介入，酒店退回相關房間部分房租。

adblk5

旅客唐先生去年經平台原定擬入住兩晚，待付款後卻錯誤輸入入住3晚，向平台反映希望取消原有訂單再重新下單，遭對方要求須取得酒店同意免費取消訂單確認電郵，但酒店則指無權同意或拒絕第三方平台的訂單，唐先生有感雙方互相卸責。消委會介入後酒店同意免費取消該訂單。

另外投訴人王小姐經平台入住尖沙咀一賓館，房內設有可上鎖個人儲物櫃，抵埗後賓館以房間已住滿為由，安排王小姐到其他房間，但卻沒有提供上鎖個人儲物櫃。

消委會呼籲業界須加強透明度，清楚列明更改、取消及退款政策，並釐清酒店與預訂平台之間的責任分工。若因突發情況未能提供原訂房間，應及早通知並提供合理替代方案或補償。

adblk6

ADVERTISEMENT

【👇送小米智能家品新品👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務