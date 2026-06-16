酒店賓館投訴按年增逾三成 入住5千元一晚五星酒店遇漏水

消委會平均每年接獲近1,000宗本地酒店及賓館住宿的投訴，今年首5個月錄得466宗，較去年同期多逾三成。有旅客入住約5,000元一晚房租的五星酒店遇浴室漏水，消委會呼籲業界應定期檢視房間設施及服務水平，避免與消費者合理期望出現落差。 旅客岳女士與朋友來港旅遊，訂購五星級酒店兩間套房兩晚，每間房每晚房價約5,000元，即合共2萬元。岳女士入住房間的浴室假天花，於凌晨嚴重漏水，翌日早上向前台職員反映，工程人員到場檢查及維修，打開假天花時，積水傾瀉而下，酒店道歉時致電岳女士友人房間，酒店向她致送一瓶香檳以表歉意。岳女士拒絕接受，經消委會介入，酒店退回相關房間部分房租。

旅客唐先生去年經平台原定擬入住兩晚，待付款後卻錯誤輸入入住3晚，向平台反映希望取消原有訂單再重新下單，遭對方要求須取得酒店同意免費取消訂單確認電郵，但酒店則指無權同意或拒絕第三方平台的訂單，唐先生有感雙方互相卸責。消委會介入後酒店同意免費取消該訂單。 另外投訴人王小姐經平台入住尖沙咀一賓館，房內設有可上鎖個人儲物櫃，抵埗後賓館以房間已住滿為由，安排王小姐到其他房間，但卻沒有提供上鎖個人儲物櫃。 消委會呼籲業界須加強透明度，清楚列明更改、取消及退款政策，並釐清酒店與預訂平台之間的責任分工。若因突發情況未能提供原訂房間，應及早通知並提供合理替代方案或補償。