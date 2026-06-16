天氣｜天文台晚上9時55分取消黃色暴雨警告信號

【21:55更新】天文台取消黃色暴雨警告信號。 【18:15更新】天文台發出黃色暴雨警告信號。 【17:00更新】天文台發出特別天氣提示，未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。 【11:50更新】天文台發出特別天氣提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

雷暴警告現正生效，有效時間至上午9時正。天文台凌晨零時發出特別天氣提示，指受活躍西南季候風及低壓槽影響，本港今日(16日)雨勢有時頗大。預料星期三至星期四(17至18日)初時天氣仍然不穩定，部分地區雨勢較大。市民在未來兩三天上班上學前請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，亦需小心考慮交通情況。此外，由於有機會出現水浸，市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。隨著副熱帶高壓脊建立，本港在端午節及週末期間驟雨將逐漸減少，天色漸轉明朗。

天文台表示，與西南季候風及低壓槽相關的驟雨及狂風雷暴持續影響廣東沿岸及南海北部。本港地區今日天氣預測多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，最高氣溫約28度。吹和緩至清勁南至西南風，高地間中吹強風。

天文台展望星期三及星期四天氣仍然不穩定。端午節及週末期間驟雨逐漸減少，天色漸轉明朗。天文台又指，與活躍西南季候風及低壓槽相關的大驟雨及狂風雷暴會在今日繼續影響華南沿岸。低壓槽會在未來一兩日於廣東沿岸及南海北部一帶徘徊，該區天氣仍然不穩定。預料位於西北太平洋的副熱帶高壓脊會在本周後期向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，端午節至下周初天色好轉，內陸地區漸轉酷熱。