港鐵「柱男柱女」乞人憎　網民自製廣播成功擊退

有網民自製仿官方風格的搞笑標語反擊「柱男柱女」，及以廣東話、普通話及英文三語廣播，迅速在社交平台爆紅。更有網民分享自己實測使用，成功擊退對方離開扶手位置。(Threads)

不少人乘搭港鐵時常在車廂遇到以背部緊貼扶手柱的乘客，令其他乘客無法使用扶手。近日有網民自製仿官方風格的搞笑標語反擊「柱男柱女」，及以廣東話、普通話及英文三語廣播，迅速在社交平台爆紅。更有網民分享自己實測使用，成功擊退對方離開扶手位置。

有網民自製一張仿官方風格的警告標語，上面寫着「請勿挨實扶手」，英文則以諧音玩笑寫成：「Please do not Isaac the handrail」，因「Isaac」與「挨實」廣東話發音相近。而「挨實扶手」的最高懲罰則是「犯眾憎」（Hated by everyone）。

網民要求「不要大聲播片」版本

網民更將其升級為短片，製作與警示標語配套的廣東話、普通話及英文三語提示詞，結尾以人聲扮港鐵車門關閉的「嘟嘟嘟」聲音，惹來一眾網民熱議。有乘客上載片段，顯示「實測」播放警告標語，果真成功令一眾「柱男柱女」知難酬退。評論區不少網民稱「實測超有效」、「幾好喎，我都想要呢個功能」、「嘟嘟嘟嘟笑死我」、「終於有武器反擊扶手怪」，又有人建議做「關愛座係人都可以坐，法例沒規定要讓坐」廣播，亦有人希望做不要大聲播片廣播「可唔可以整返個請勿大聲播抖音影片」？「唔該可唔可以整多條唔好係巴士上面大聲播片，真係超級好需要。」、「想要播片，開聲打機同剪指甲version 」。