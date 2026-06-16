油麻地站一家四口衝門 拖幼兒被夾跌倒 網民斥母親：個仔仆低完全無理

乘搭港鐵切勿「衝門」，免生意外，尤其是帶着孩子的家長。社交平台Threads近日瘋傳影片，港鐵油麻地站有一家四口於列車響起「嘟」聲關門時，欲衝入車廂，結果只有帶頭的男子成功「闖關」，後方女子拖着小朋友踏入車廂時，幾乎被車門夾，女子即時向後退出車廂，小朋友被拉走及被手肘擊中跌在地上。女子衝門失敗後露出無奈表情目送列車離開，至片段結束沒有看跌倒的小朋友一眼。不少網民斥責大人行為危險，亦對不關心小朋友的反應感驚訝，「拖住個細仲衝門，佢一眼都無望到個仔有無事」。

長11秒影片由一名網民6月14日在Threads發布，當時拍攝者於車廂內，列車正於油麻地站上落客，列車已響起「嘟嘟嘟」關門提示聲，此時月台上有疑似父母及兩名男孩一家四口，他們欲加速想衝入車廂。帶頭的男子先衝入車廂，隨後欲伸手擋着車門，以普通話叫後方「快快快」，惟後方三人未能跟上，女子已半步踏入車廂時，車門及幕門正已關上，女子和男孩同時被幕門夾中，她即時拉走小男孩後退，其間手肘擊中男孩，後者失平衡跌倒地上，及後重新站立。另一名身型較高大的男孩亦未有進入，於後方扶着女子以免她跌倒。列車關門後，女子露出無奈表情望着列車離開，與車內男士試圖溝通如何會合，直至影片結束，女子一眼都沒有看跌倒的小男孩。

男子成功「闖關」被斥：拋妻棄子典範 網民指摘衝門行為危險，「真係唔明點解成日都要衝門，仲要拖住小朋友，好危險。下一班，其實只係幾分鐘時間」、「趕着投胎」、「拖住小朋友就唔好衝門」、「男人幾自私，自己行得快入咗去又點，係咪上車先唔等埋？」、「拋妻棄子既典範」、「呢個男人好差，完全唔顧及家人細路」、「等下一班車好似會死甘，明明2-3分鐘已經有下一班車，死都要格硬逼入黎」。也有網民對女子不關心小朋友受傷反應感驚訝，「佢一眼都無望到個仔有無事」、「個仔pk完全無理」。

根據《港鐵附例》第9條「不當進入或離開列車」，任何人不得在列車車門開始關閉後進入或離開列車，不得企圖在列車車門開始關閉後進入或離開列車，也不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，違者最高可罰款2,000元。