公務員劃一加薪2%︱議員質疑不跟隨薪酬趨勢調查 楊何蓓茵：經濟復甦不平均需審慎理財

行政長官會同行政會議今早（16日）決定，2026至2027年度劃一上調高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員薪酬2%，生效日期追溯至4月1日。立法會公務員及資助機構員工事務委員會下午召開會議討論，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，各級公務員正面對日益增加的工作量及挑戰，政府肯定公務員為推展各項新猷及重大措施的努力。適度的薪酬調整能體現政府對公務員工作的認可，亦能保持他們在通脹環境下的購買力，並讓他們分享經濟成果。

議員林振昇指自2020年起，政府多次加薪不跟隨薪酬趨勢調查結果，舉例今次中層指標為2.64%，為何不劃一加2.64%，形容此做法會令公務員及公眾更易接受，亦關注這項調查長遠繼續做下去的意義何在，擔心將來調查結果被邊緣化。他又擔心高層加幅永遠不跟隨調查結果被「壓低」，恐對挽留高級公務員造成影響。

楊何蓓茵解釋自2020年後所面對的挑戰大，疫後經濟復甦步伐不平均及有行業需轉型，因此經濟上需要審慎處理，「要睇有幾穩陣」。惟今年面對地緣政治問題，民生亦受壓力，故必須審慎考慮整體數字，因此得出劃一加薪2%的決定。她明白跟隨中層調查結果加2.64%是很容易，但不能只看單一數字，需考慮所有因素才得出現時結果。至於高層，她指無論是專業職系或一般政務職系，薪酬回報雖然是考慮因素之一，但在政府內的發展空間、專業滿足感等，特別是高層的工作在私人市場並無同類機會，仍具吸引力。她相信不會每年情況都一樣，寄望將來經濟好轉，可收窄與私人機構的差距。