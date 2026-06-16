公務員劃一加薪2%︱議員質疑不跟隨薪酬趨勢調查 楊何蓓茵：經濟復甦不平均需審慎理財

行政長官會同行政會議今早（16日）決定，2026至2027年度劃一上調高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員薪酬2%，生效日期追溯至4月1日。立法會公務員及資助機構員工事務委員會下午召開會議討論，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，各級公務員正面對日益增加的工作量及挑戰，政府肯定公務員為推展各項新猷及重大措施的努力。適度的薪酬調整能體現政府對公務員工作的認可，亦能保持他們在通脹環境下的購買力，並讓他們分享經濟成果。
議員林振昇指自2020年起，政府多次加薪不跟隨薪酬趨勢調查結果，舉例今次中層指標為2.64%，為何不劃一加2.64%，形容此做法會令公務員及公眾更易接受，亦關注這項調查長遠繼續做下去的意義何在，擔心將來調查結果被邊緣化。他又擔心高層加幅永遠不跟隨調查結果被「壓低」，恐對挽留高級公務員造成影響。
楊何蓓茵解釋自2020年後所面對的挑戰大，疫後經濟復甦步伐不平均及有行業需轉型，因此經濟上需要審慎處理，「要睇有幾穩陣」。惟今年面對地緣政治問題，民生亦受壓力，故必須審慎考慮整體數字，因此得出劃一加薪2%的決定。她明白跟隨中層調查結果加2.64%是很容易，但不能只看單一數字，需考慮所有因素才得出現時結果。至於高層，她指無論是專業職系或一般政務職系，薪酬回報雖然是考慮因素之一，但在政府內的發展空間、專業滿足感等，特別是高層的工作在私人市場並無同類機會，仍具吸引力。她相信不會每年情況都一樣，寄望將來經濟好轉，可收窄與私人機構的差距。
議員卜國明表示，香港今年經濟勢頭良好，當局說擔心未來不明朗因素，但因素可正可負，形容「打仗、中美角力要擔心永遠都可以」，指公務員應得到回報，質疑為何不能給予中層調查結果的2.64%加幅。楊何蓓茵回應，很多人認為2.64%與2%之間只差20億元「微不足道」，但始終需要「劃一條線」，很難說劃在哪個位置才算合適，重申需審視當前形勢，審慎處理公共財政。
陳祖光稱加幅難言滿意
警察隊員佐級協會前主席、議員陳祖光指公務員對於2%加幅不滿意：「如果依家有個公務員行出嚟話『我好滿意』， 咁我相信都有啲奇怪嘅。」他擔心當局調整薪酬是根據「民粹」，若普遍市民都認為公務員人工高，「即係話你都以後唔使加㗎嘞！」他又稱公務員薪酬高是一個「誤解」，因為薪酬是根據機制「調整」，而不是「加」，因此認為公務員從來都沒「加人工」一說。他認為現時最終薪酬調整低於淨指標，即是「已經減咗之後依家再減」。