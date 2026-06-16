警打擊外圍賭博拘150人賭款逾3億元　單一投注金額達30萬元

為打擊世界盃期間的網上外圍賭博活動，以及其背後涉及的黑社會收入來源，警方於上周五(12日)至前日(14日)期間，在全港多區展開一系列以情報主導的執法行動，共動員666名探員，並拘捕150人。今次行動主要打擊8個網站，內有不同賭博類別，如賭場類、足球、賽馬及運動等，相信該些網站針對本港賭客，投注金額1萬至30萬元不等。

突擊搜查 8 個工廈單位

首階段行動中，警方突擊搜查位於葵涌、青衣、沙田、觀塘、九龍城區合共8個工業大廈單位，搗破包括4個外圍賭博賭款處理中心、3個外圍賭博推廣及行政中心、一個同時被用作招攬外圍賭客的非法賭博場所，合共拘捕31人，包括25男6女，他們年齡介乎19至65歲，涉嫌「串謀收受賭注」及「串謀洗黑錢」、「營辦賭場」等罪行，部份被捕人士有黑社會背景。至於行動的第二階段，警方以涉嫌「洗黑錢」罪拘捕33名傀儡戶口持有人，包括24男9女，他們年齡介乎18至75歲，並以涉嫌「向收受賭注者投注」罪拘捕86名非法網上賭客，包括77男9女，年齡介乎19至64歲。