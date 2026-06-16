警打擊外圍賭博拘150人賭款逾3億元　單一投注金額達30萬元

為打擊世界盃期間的網上外圍賭博活動，以及其背後涉及的黑社會收入來源，警方於上周五(12日)至前日(14日)期間，在全港多區展開一系列以情報主導的執法行動，共動員666名探員，並拘捕150人。今次行動主要打擊8個網站，內有不同賭博類別，如賭場類、足球、賽馬及運動等，相信該些網站針對本港賭客，投注金額1萬至30萬元不等。
突擊搜查8個工廈單位
首階段行動中，警方突擊搜查位於葵涌、青衣、沙田、觀塘、九龍城區合共8個工業大廈單位，搗破包括4個外圍賭博賭款處理中心、3個外圍賭博推廣及行政中心、一個同時被用作招攬外圍賭客的非法賭博場所，合共拘捕31人，包括25男6女，他們年齡介乎19至65歲，涉嫌「串謀收受賭注」及「串謀洗黑錢」、「營辦賭場」等罪行，部份被捕人士有黑社會背景。至於行動的第二階段，警方以涉嫌「洗黑錢」罪拘捕33名傀儡戶口持有人，包括24男9女，他們年齡介乎18至75歲，並以涉嫌「向收受賭注者投注」罪拘捕86名非法網上賭客，包括77男9女，年齡介乎19至64歲。
設24小時營運中心及儲存庫
調查顯示，非法外圍集團在多個工廈單位設有24小時營運中心及儲存庫，自去年7月起利用傀儡戶口在網上平台，為不同賭博網站處理至少3.2億元的非法賭博款項。證物方面，警方檢獲約100萬港元現金、價值超過420萬港元的貴重財物，以及20部電腦及平板電腦、293部電話。
提供賒帳投注吸引賭客
警方調查發現，香港一些較具規模的外圍犯罪集團，會成為「架設於海外網站伺服器的賭博網站」的代理人，並在本地設立「推廣及客服中心」及「上落分中心」的洗黑錢處所，處理非法賭博資金。推廣方面，代理人往往會以多種優惠、便利，甚至提供賒帳投注以吸引本地賭客，並可能為本地賭客在多於一個賭博網站開設帳戶進行非法賭博。當本地賭客要增值帳戶時，便將資金存入「上落分中心」所提供的傀儡戶口，這些「上落分中心」多數設於工商廈的辦公室處所，並且會24小時運作。
招募欠債賭客等提供傀儡戶口
為增加傀儡戶口來源，犯罪集團會派人招募因過度賭博而欠債的本地賭客，或是非法賭博場所的賭客及需要「搵快錢」的市民，成為傀儡戶口持有人。警方又留意到，外圍犯罪集團分工愈趨精細化，大部分會以社交媒體等虛擬世界運作方式，減少與賭客直接接觸的機會，試圖逃避偵查。