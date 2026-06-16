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出版：2026-Jun-16 18:48
更新：2026-Jun-16 18:48

警打擊外圍賭博拘150人賭款逾3億元　單一投注金額達30萬元

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警打擊外圍賭博拘150人賭款逾3億元，單一投注金額達30萬元。(鍾式明攝)

警打擊外圍賭博拘150人賭款逾3億元，單一投注金額達30萬元。(鍾式明攝)

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為打擊世界盃期間的網上外圍賭博活動，以及其背後涉及的黑社會收入來源，警方於上周五(12)至前日(14)期間，在全港多區展開一系列以情報主導的執法行動，共動員666名探員，並拘捕150人。今次行動主要打擊8個網站，內有不同賭博類別，如賭場類、足球、賽馬及運動等，相信該些網站針對本港賭客，投注金額1萬至30萬元不等。

突擊搜查8個工廈單位

首階段行動中，警方突擊搜查位於葵涌、青衣、沙田、觀塘、九龍城區合共8個工業大廈單位，搗破包括4個外圍賭博賭款處理中心、3個外圍賭博推廣及行政中心、一個同時被用作招攬外圍賭客的非法賭博場所，合共拘捕31人，包括256女，他們年齡介乎1965歲，涉嫌「串謀收受賭注」及「串謀洗黑錢」、「營辦賭場」等罪行，部份被捕人士有黑社會背景。至於行動的第二階段，警方以涉嫌「洗黑錢」罪拘捕33名傀儡戶口持有人，包括249女，他們年齡介乎1875歲，並以涉嫌「向收受賭注者投注」罪拘捕86名非法網上賭客，包括779女，年齡介乎1964歲。

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24小時營運中心及儲存庫

調查顯示，非法外圍集團在多個工廈單位設有24小時營運中心及儲存庫，自去年7月起利用傀儡戶口在網上平台，為不同賭博網站處理至少3.2億元的非法賭博款項。證物方面，警方檢獲約100萬港元現金、價值超過420萬港元的貴重財物，以及20部電腦及平板電腦、293部電話。

WhatsApp Image 2026 06 16 at 16.21.57 WhatsApp Image 2026 06 16 at 16.21.58 WhatsApp Image 2026 06 16 at 16.21.57 (2) WhatsApp Image 2026 06 16 at 16.21.57 (1) WhatsApp Image 2026 06 16 at 16.21.56 (2) WhatsApp Image 2026 06 16 at 16.21.56 (1) 警打擊外圍賭博拘150人賭款逾3億元，單一投注金額達30萬元。(鍾式明攝) 警方有組織罪案及三合會調查科警司歐陽德、總督察黃宇徽及總督察湛倬鳴

提供賒帳投注吸引賭客

警方調查發現，香港一些較具規模的外圍犯罪集團，會成為「架設於海外網站伺服器的賭博網站」的代理人，並在本地設立「推廣及客服中心」及「上落分中心」的洗黑錢處所，處理非法賭博資金。推廣方面，代理人往往會以多種優惠、便利，甚至提供賒帳投注以吸引本地賭客，並可能為本地賭客在多於一個賭博網站開設帳戶進行非法賭博。當本地賭客要增值帳戶時，便將資金存入「上落分中心」所提供的傀儡戶口，這些「上落分中心」多數設於工商廈的辦公室處所，並且會24小時運作。

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招募欠債賭客等提供傀儡戶口

為增加傀儡戶口來源，犯罪集團會派人招募因過度賭博而欠債的本地賭客，或是非法賭博場所的賭客及需要「搵快錢」的市民，成為傀儡戶口持有人。警方又留意到，外圍犯罪集團分工愈趨精細化，大部分會以社交媒體等虛擬世界運作方式，減少與賭客直接接觸的機會，試圖逃避偵查。

WhatsApp Image 2026 06 16 at 16.21.51 非法外圍「上落分」中心。(鍾式明攝) 首階段行動中，警方突擊搜查位多區合共8個工業大廈單位。(鍾式明攝) WhatsApp Image 2026 06 16 at 16.21.46 WhatsApp Image 2026 06 16 at 16.21.46 (1) WhatsApp Image 2026 06 16 at 16.21.49 WhatsApp Image 2026 06 16 at 16.21.47 WhatsApp Image 2026 06 16 at 16.21.45 有組織罪案及三合會調查科總督察黃宇徽。(鍾式明攝) 有組織罪案及三合會調查科總督察湛倬鳴。(鍾式明攝) 有組織罪案及三合會調查科警司歐陽德。(鍾式明攝)

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