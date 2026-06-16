公務員拉Curve︱陳祖光憂摧毀紀律部隊團隊信任 楊何蓓茵：非讓同一職系互相踐踏

公務員事務局將於10月推出「公務員評核制度優化計劃（第一期）」，引入「指導性分布機制」（俗稱拉Curve），立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（16日）討論相關優化措施。警察隊員佐級協會前主席、選委界議員陳祖光表示，指導性常態分布的理念本質上會對團隊凝聚力帶來衝擊，難做到上下一心。他指制度硬性設定一定有人被評為卓越，也一定有人被評表現欠佳，變相承認團隊不可能全部都是精英，直指這種「強制排隊」的內部競爭，容易摧毀團隊協作。

陳祖光指，警隊及紀律部隊強調生死與共、上下一心，前線行動的成功依賴隊員毫無保留的信任。若強硬要在一個同樣拼命的隊伍中，分出表現最好的5%和最差的5%，只會瓦解團隊士氣及信任。他指警隊及紀律部隊之所以有戰鬥力，「因隊員兩肋插刀、互相信任，而非互相踐踏、人人自危」，指警隊於2014年佔中、2016年旺角暴亂、2019年反修例風波等連串事件站在最前線，成為穩定香港的最後力量，促請政府正視民官系統與紀律部隊在本質上的差異，並在最後調整後，才將新制度落實到紀律部隊。