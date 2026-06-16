奇華餅家網絡系統遭惡意勒索軟件攻擊　已即時進行阻截行動籲提高警覺

奇華餅家上周五(12日)發現內部網絡系統無法正常運作，經初步調查後懷疑系統曾遭受惡意勒索軟件攻擊，同時亦收到勒索訊息，即時在網絡安全專家的協助下，採取緊急措施阻截進一步入侵/攻擊、管控狀況、進行所需維護、強化及修復、及調查事故。

鑒於系統內存有員工個人資料、商業夥伴、網店客戶及奇華Fans會員資料，奇華餅家已同步就事件及其影響展開評估，詳情仍在調查及核實中。現階段仍無法確認系統內所存資料是否已遭未經授權提取，及有那些資料已被存取，但已基於審慎原則，主動聯絡所有可能受影響的人士，通知事件及呼籲提高警覺。至於顧客的付款及信用卡資料，並不受本次事件影響，而各門店維持正常運作。