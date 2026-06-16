廉署首4月樓宇維修投訴增1.5倍 委員會否認後知後覺

廉署去年接獲1,780宗貪污投訴，按年跌14%；可追查的投訴佔1,449宗，按年降11%。其私營機構的投訴佔七成，投訴個案最多的3個界別依次為樓宇管理及維修業、金融及保險業和建造業。自宏福苑大火後，廉署今年首4個月接獲關於樓宇大維修的貪污舉報按年升逾1.5倍，審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思認為廉署在打擊樓宇維修方面的工作並非後知後覺，指樓宇維修是複雜的結構性問題。委員會指，廉署正研究大維修工程的生態及監管制度，並提出具體建議。

4個負責監察廉署工作的獨立諮詢委員會今日(16日)匯報各委員會去年的工作概況。去年接獲的1,780宗投訴中，私營機構佔1,238宗。其中樓宇管理及維修業佔最多，錄得467宗，按年減少8%；其次為金融及保險業，分別佔109宗和35宗，分別增15%和減少22%。建造業排列第三，錄140宗，跌26%。 政府部門方面，去年錄得426宗，下跌11%。涉警務處的投訴佔最多，錄100宗，跌7%；其次分別為食環署及懲教署，分別有41宗及32宗，按年增加3%及下跌27%。 公營機構方面，去年錄得116宗，下跌17% 。涉醫管局的投訴佔最多，合共20宗，下跌20%。其次依次為港鐵及香港大學，分別有10宗及7宗，減少33%及13%。

檢控 175 人 171 人被定罪 廉署去年檢控175人，涉79宗案件，最終171人被定罪。委員會審視執行處提交的調查報告及建議後，同意把42宗案件、共涉87名政府人員的事宜轉介相關決策局和部門，考慮作紀律處分和行政處理。去年有8名政府人員涉貪污或其他違法行為被檢控，以及19人被警誡。 陳智思表示，近年樓宇管理及維修一直佔整體貪污投訴約25%，惟自宏福苑大火後，市民對樓宇維修工程的關注大大提升，令投訴數字顯著上升。根據廉署數字，今年首4個月，有關樓宇大維修的貪污投訴錄得65宗，較去年首4月的25宗，飊升逾1.5倍。執行處已透過內部資源調配處理相關案件，人手由原本的50人，倍增至約100人。

投訴門檻低 欠足夠證據拘捕 陳智思指，廉署今年初起，運用「及早干預」策略，在不同地區採取4項打擊樓宇維修貪污的大型執法行動，拘捕逾60人，當中阻截不法之徒取得價值逾2.8億元的工程合約。對於廉署是否太遲才採取行動，陳智思指廉署並非後知後覺，強調廉署過往一直關注樓宇大維修的工作，惟因投訴門檻低，有投訴不等於有足夠證據拘捕。他稱案件已進入司法程序，目前不便交代，但相信廉署收到投訴會嚴謹對待，委員會亦會監督廉署工作，確保其廉署的工作達到社會期望。

形容宏福苑大火非單一的樓宇維修問題 貪污問題諮詢委員會代主席及防止貪污諮詢委員會主席黃天祐表示，宏福苑大火非單一的樓宇維修問題，而是涉及整個大維修的生態問題，涉及業主、專業人士及法例，十分複雜；又指防貪處多年來均為政府、公私營機構，以至業主立案法團安排諮詢工作，但不代表能夠杜絕問題。 黃天祐續指，委員會知悉，大火後廉署正配合政府，研究大型維修工程的生態及監管制度，並為不同持份者提供建議。其因應政府提出加強版「招標妥」，廉署正協助市建局審視該系統功能、工作流程及預審名單的最新安排，並探索運用科技提升招標透明度、分析標書內容，識別異常個案。此外，廉署日後亦會協助市建局就預審名單進行背景審查，阻截有貪污或圍標紀錄的公司及相關人士進入市場。

此外，委員會表示，去年香港繼續獲多個國際評級機構評為全球最廉潔地區之一。在國際反貪監察組織「透明國際」公布的最新調查中，香港廉潔度在全球182個國家/地區中排行12位，較2024年上升5位，位列亞洲區第2名。