夏寶龍訪港調研 孫東形容為北都推國際創科打「強心針」

夏寶龍(中)在李家超(左)及何永賢(右)等陪同下，到訪攸壆路簡約公屋。

港澳辦主任夏寶龍昨早抵港，就香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區建設，一連兩日考察調研。夏寶龍昨在行政長官李家超陪同下，先後到訪北都多個重要創科設施，包括港深創科園、微電子中心、沙嶺國際數據中心，期間參觀已進駐園區的企業並與他們交流，以及視察古洞北新發展區即將落成的古雋邨、港鐵古洞站地盤和洪水橋北都大學城用地。創新科技及工業局長孫東表示，夏寶龍聽取了北都3個創科項目介紹和園區建設、規劃進度等工作匯報，引述對方強調未來五年須把握「十五五」規劃帶來的機遇，利用寶貴的窗口期加快香港建設。孫東形容夏寶龍的考察，對未來在北都推動國際創科發展注入了「強心針」，之後會帶領創科局全力推動北都3個創科園區的建設。

夏寶龍探訪簡約公屋居民

夏寶龍昨亦到訪元朗攸壆路簡約公屋，聽取房屋局長何永賢匯報簡約公屋進度及探訪一戶首批入伙居民。何永賢稱，該戶居民入住後居住環境和租金負擔大大改善，並將於半年後遷入傳統公屋，認為體現簡約公屋的意義。

此外，多名局長昨向夏寶龍匯報北都最新發展，教育局長蔡若蓮介紹大學城整體規劃、發展願景和最新進展等，發展局長甯漢豪就匯報了年中提交立法會的北都專屬法例；運輸及物流局長陳美寶講解了北都的交通運輸、物流，強調會全力推進該區交通配套；醫務衛生局長盧寵茂匯報港府在疫情後有善用河套區的中央援港應急醫院，轉型成為醫管局日間醫療服務中心及粵港澳大灣區國際臨床試驗所，提供先進醫療服務及支持「一區兩園」協同推動生物醫藥創新。