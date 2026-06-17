中大醫院兩前部門高層遭廉署起訴 時任康復中心主管控6罪 涉呃服務費 披露受查人身份 妨礙司法公正

香港中文大學醫院兩名前部門管理層被廉政公署提訴。中大醫院康復中心時任主管劉敏昌，涉嫌訛稱親自診症騙取院方相關專業服務費，並在得悉受廉政公署調查後，涉指示4人誤導廉署或拒絕與廉署會面等，被廉署控告共6項罪名。廉署又起訴中大醫院一名時任人力資源總監，涉嫌向劉敏昌披露對方是廉署調查對象，案件今日在沙田裁判法院提訊。翻查資料，中大醫院去年調查發現有醫務人員工作量與收入存在不尋常情況，已解僱兩名涉案主管級職員，惟當時拒絕透露其身份。
廉署去年8月接獲中大醫院投訴指，懷疑有員工向醫院提交載有虛假資料的服務紀錄，以騙取醫院金錢。現年65歲的被告劉敏昌，為中大醫院康復中心時任主管及顧問物理治療師，案發時負責管理康復中心運作，以及督導其下約20名物理治療師的工作。劉的僱傭合約列明，他可就親自向病人提供的諮詢、診療或手術等專業服務，並獲醫院發放專業服務費。
劉敏昌共被控6項罪名，當中一項欺詐控罪指他於2021年7月至去年9月期間，向中大醫院訛稱曾在該院或其指定設施，親自向病人提供專業服務，並意圖詐騙中大醫院向他支付專業服務費。不過，廉署調查發現他涉嫌在有關期間，多次指示不同物理治療師為病人提供專業服務，並虛假地將病人記錄在自己名下，而他事實上從未曾親自向有關病人提供專業服務。
劉另涉指示他人誤導廉署及毀證
案情指，廉署去年8月26日開始調查案件，現年51歲的中大醫院時任人力資源總監鄧麗婷，涉嫌於當日及翌日向劉敏昌洩露其為廉署調查對象。劉敏昌隨後涉嫌向康復中心兩名行政職員，非法披露自己是廉署調查對象，又指示4名康復中心行政職員和兩名物理治療師，在有關他的涉嫌貪污調查當中，誤導廉署、拒絕廉署會面邀請或銷毀證據。劉敏昌和鄧麗婷各被控一項披露受調查人身份等資料的罪行，劉另被控4項妨礙司法公正罪。
廉署表示，香港中文大學和中大醫院於廉署調查案件期間，提供全面協助，又說已就個案所揭示的問題，協助中大醫院檢視相關運作程序及加強防貪措施，提升誠信管治和預防貪污及其他不當行為。兩名被告獲准保釋，案件今日在沙田裁判法院提訊。
曾領醫療團隊助阿Mo、小雪兒治療
劉敏昌本身是一名物理治療師，2020年退休前在醫院管理局出任白普理寧養中心、沙田慈氏護養院及沙田醫院行政總監，並曾兼任聯網專職醫療事務統籌專員，於急症醫院的急症科病房引入專職醫療服務，2009年曾獲政府頒發行政長官社區服務獎狀。他近年帶領醫療團隊，為在男子組合MIRROR演唱會事故中受重傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)進行各種治療，以及負責虐嬰案受害女嬰「小雪兒」的個案。
中大醫院去年表示，查閱各部門財政情況期間發現有帳目出現異常，追查後發現有醫務人員工作量與收入存在不尋常情況，懷疑有人造假，及後已按勞工法例解僱涉案的兩名不同部門主管級職員，惟當時拒絕透露兩人身份，僅稱事件沒有影響病人治療。