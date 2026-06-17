中大醫院兩前部門高層遭廉署起訴 時任康復中心主管控6罪 涉呃服務費 披露受查人身份 妨礙司法公正

香港中文大學醫院兩名前部門管理層被廉政公署提訴。中大醫院康復中心時任主管劉敏昌，涉嫌訛稱親自診症騙取院方相關專業服務費，並在得悉受廉政公署調查後，涉指示4人誤導廉署或拒絕與廉署會面等，被廉署控告共6項罪名。廉署又起訴中大醫院一名時任人力資源總監，涉嫌向劉敏昌披露對方是廉署調查對象，案件今日在沙田裁判法院提訊。翻查資料，中大醫院去年調查發現有醫務人員工作量與收入存在不尋常情況，已解僱兩名涉案主管級職員，惟當時拒絕透露其身份。

廉署去年8月接獲中大醫院投訴指，懷疑有員工向醫院提交載有虛假資料的服務紀錄，以騙取醫院金錢。現年65歲的被告劉敏昌，為中大醫院康復中心時任主管及顧問物理治療師，案發時負責管理康復中心運作，以及督導其下約20名物理治療師的工作。劉的僱傭合約列明，他可就親自向病人提供的諮詢、診療或手術等專業服務，並獲醫院發放專業服務費。

劉敏昌共被控6項罪名，當中一項欺詐控罪指他於2021年7月至去年9月期間，向中大醫院訛稱曾在該院或其指定設施，親自向病人提供專業服務，並意圖詐騙中大醫院向他支付專業服務費。不過，廉署調查發現他涉嫌在有關期間，多次指示不同物理治療師為病人提供專業服務，並虛假地將病人記錄在自己名下，而他事實上從未曾親自向有關病人提供專業服務。