DSE失手非絕路 轉讀高級文憑銜升學路 倉務員獲近「爆四」成績直升大學

中學文憑試(DSE)將於下月放榜，不少考生正為前途感到焦慮。在現今升學出路多元的大環境下，一時失手未必等同大學路斷。港大附屬學院(HKU SPACE CC)畢業生張卓男與謝子敬，當年同樣面對成績不理想的挫折，但未有放棄，分別透過高級文憑課程重新出發，最終成功銜接本地大學。他們以自身經歷勉勵應屆考生，切勿因一時失利而放棄求學方向。 現年22歲的張卓男回顧中學時期表示，當年與不少同學一樣，期望文憑試取得理想成績順利升學，惟最終未如理想。文憑試失利後，他曾於一間連鎖店任兼職倉務員，長時間面對高勞動、低薪酬的工作環境，令他對前路感到迷惘。直至一次觀看影片，當中心理學家提到「今天不改變，以後也不會改變」，令他深受觸動，遂下定決心，在工作與讀書之間作出選擇，毅然重返校園。

張卓男由基礎文憑重新出發，其後升讀港大附屬學院公關及企業傳訊高級文憑課程。在校方支援及他積極參與國際義工活動下，不僅練出流利英語，最終以接近「爆四」(GPA 4)的成績，獲理大社會政策及社會創業課程有條件取錄，直升大學三年級，令家人感驕傲。 張卓男稱，兩年基層工作的經驗讓他深刻體會弱勢處境，期望日後跳出傳統社工框架，從制度與社會創新角度，為長者防騙及推廣人工智能素養尋找長遠解決方案。回顧過去，他指出當年文憑試成績未如預期，但笑言慶幸有此經歷，令人生更為充實。他寄語考生，不要因一時失手氣餒：「起點在哪不重要，最重要是通往終點的過程，要懂得享受它。」

獲港大取錄生：失之東隅收之桑榆 另一名港大附屬學院學生謝子敬，當年DSE成績同樣未如理想。他曾獲內地大學錄取，惟考慮到生活環境及語言適應等因素，最終選擇留港升學，入讀商業學高級文憑(財務學)課程。 謝子敬表示，當時在考慮升學去向時，留意到部分升學中介在宣傳內地升學時，資訊或未夠全面，甚或指清華、北大等名校也「容易考入」，對實際競爭情況與嚴格的淘汰機制交代不足。 謝子敬又憶述，當時報讀高級文憑的決定曾遭父母及中學老師質疑，其父母更一度希望他改為返回內地升學，以免「浪費兩年時間」。惟兩年過去，他完成高級文憑課程，並成功獲香港大學理學士(資訊管理)課程有條件取錄，並計劃未來投身創科行業。

他坦言，當初未能確定有關選擇是否正確，但未感後悔，並形容這段經歷為「失之東隅，收之桑榆」，成功升讀大學為自己「爭回一口氣」，亦無令家人失望。