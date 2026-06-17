搗非法賭博集團 涉款3.2億 警拘150人 86涉賭客

世界盃進行得如火如荼，不法集團亦透過不同渠道，大肆經營外圍賭博活動。警方上周五至周日採取行動，瓦解一個由黑社會操控的外圍賭博集團，拘捕150人，當中86人為參與非法投注的賭客，涉款高達3.2億元。警方呼籲，世界盃期間屬非法外圍賭博高峰，市民切勿參與；向非法外圍投注最高可判囚9個月及罰款5萬元。 警方6月12至14日採取行動，突擊搜查多個地點，當中在8個工廈單位內搗破4個俗稱「上落分中心」賭款處理中心、3個推廣及行政中心，以及1個用作招攬賭客的非法賭場。拘捕126男及24女，年齡介乎18至75歲，當中18人懷疑具黑社會背景。被捕人士包括罪集團骨幹、「上落分中心」職員、傀儡戶口持有人，以及86名參與非法網上投注賭客；涉及串謀收受賭注、串謀洗黑錢及向收受賭注者投注等罪行。

行動中，警方檢獲約100萬元現金、超過420萬元貴重財物，以及20部電腦和293部電話等電子設備。 警方指這類較具規模的犯罪集團，會擔當海外賭博網站代理人，在並本地設推廣及客服中心，同時透過「上落分中心」處理資金流動。集團會利用優惠及賒帳等手段招攬賭客，並安排傀儡戶口接收及轉移賭款，以掩飾資金來源。 調查發現，「上落分中心」多設於工廈單位內，24小時運作，並利用社交媒體、即時通訊軟件及網上銀行進行交易，減少實體接觸，以逃避偵查。集團亦透過招募欠債賭客或有經濟需要人士提供銀行戶口，以擴大洗黑錢網絡。

警方指，今次瓦解犯罪團夥估計於去年7月起運作，收受包括足球、賽馬，及其他運動比賽賭注。有組織罪案及三合會調查科警司歐陽德指，集團是試圖透過層層精密分工，及嚴密部署增加警方執法難度，但「魔高一尺、道高一丈，現在正值世界盃舉辦期間，亦是網上外圍賭博的高峰期，想呼籲市民切勿參與任何形式的非法賭博。」亦提醒市民切勿租借或出售銀行戶口處理不明資金，以免墮入法網。 根據《賭博條例》，非法收受賭注最高可被判罰款500萬元及監禁7年，而向收受賭注者投注亦屬違法，最高可被判罰款5萬元及監禁9個月。