U.S. News全球大學排名出爐 港5校入百大 中大排名最高

中大指，26/27年度排名較去年躍升9位，連續4年蟬聯全港第一，並位列亞洲第5。大學將繼續憑藉優質的學術資源、完善的人才培育體系及前瞻性的學術發展策略，推動具影響力的研究，深化國際合作獻。城大表示，排名較去年躍升7位，亞洲排名第9，全港第3；佳績充分展現城大在教學與研究方面的卓越實力。

排名涵蓋來自全球超過105個國家或地區的逾2,000所院校，根據13項指標評分。香港院校方面，香港中文大學(79.7分)排全球第28；香港大學(77.2分)位列第40；香港城市大學(75.1分)升至第47；香港理工大學(74.6分)列第52；香港科技大學(71分)更飆升19位，打入百大，位列全球第82。

清華打入十大

亞洲區內，中國多所高校表現突出，當中11間打入全球百大，多所躋身全球首50位。當中清華大學擠由2025年排名第11升至第6，北京大學位列第19，兩校在研究產出及引用影響力方面表現顯著。浙江大學及上海交通大學分別排名第35及第37。

整體排名方面，美國哈佛大學以100分位居榜首，麻省理工學院及史丹福大學分列第2及第3位。英國牛津大學及劍橋大學則排名第4及第5位。《U.S.News》指，相關排名主要根據院校的研究表現及學術影響力，包括論文發表數量、引用次數及高被引論文比例等，同時亦參考全球及區域學術聲譽調查結果。