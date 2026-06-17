前中大學生會會長蘇浚鋒煽惑投白票罪 終極上訴遭駁回

中大學生會前會長蘇浚鋒，涉於2021年立法會選舉期間轉載前立法會議員許智峰呼籲選民投白票的帖文，早前承認「煽惑另一人不投票或投無效票」罪名，判監兩個月、緩刑18個月。他早前向終審法院終極上訴，爭議涉案控罪違憲。案件早前聆訊後，終審法院5名法官今日（17日）頒判辭，一致駁回上訴。

案件由終審法院首席法官張舉能、3名常任法官及1名非常任法官審理。張舉能頒下判詞，指鼓吹缺席投票、投白票或無效票，實際是呼籲杯葛選舉，是破壞選舉及其制度的行為，控罪維護選舉制度妥善運作和公信力，是保障公共秩序的措施，所以是有正當目的和相稱，是必要地限制表達自由。