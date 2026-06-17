跨部門機場東涌反恐及重大事故演習　為大型國際會議作準備

警務處昨日(16日)晚上至今日(17日)凌晨聯同多個政府部門及相關機構，在香港國際機場和東涌順利進行大型跨部門反恐、重大事故及安保演習，為今年稍後時間在香港舉行大型國際會議作好準備。是次演習亦為機管局的雙周年演習。

演習模擬在國際會議舉行前夕，來自世界各地的代表團抵港，機場客運大樓內有恐怖分子持械襲擊市民及放置可疑物品。同時，鄰近的東涌一大型商場接連發生兇徒持刀襲擊途人及大範圍電力中斷事故。多個部門及機構迅速啓動緊急應變機制應對。