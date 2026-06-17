競委會接納Keeta承諾　相關修訂協議已具法律約束力

競委會周三（17日）宣布，接納網上外賣平台Keeta按《競爭條例》第60條作出的承諾。競委會提及Keeta早前自願修改與合作餐廳所訂立的協議，在接納承諾後，相關修訂現已具備法律約束力，並可由競委會根據《競爭條例》確切執行。

競委會早前注意到，Keeta 與合作餐廳所訂立的協議中，若干條文或會妨礙新晉或小型平台進入市場及擴張業務，削弱網上外賣送遞市場的競爭，可能違反《競爭條例》。

Keeta早前同意修改協議

Keeta較早前同意分兩個階段修改與合作餐廳的協議，包括在第一階段自願修改協議條文，以及在第二階段向競委會作出承諾。