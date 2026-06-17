《中小學數字教育發展藍圖》推出盼全面提升AI素養　DSE個別科目探討電子化

《藍圖》制訂10項推行策略和相關行動，包括加強數理科技教育，提升學生創科能力、在中小學推動「人工智能+課程」、要求教師每3年接受最少30小時數字教育相關培訓、每年提供5萬個教育專業發展活動名額，以及探討透過AI協助處理學校行政工作、推動家校合作，建立學生正確價值觀等。課程發展議會主席潘偉賢表示，制訂《藍圖》時已考慮到所有關於AI的策略都要動態調整，因此整體行動都是大方向，「可能會加嘢、做快或慢啲。」

盼學生重視正確價值觀

潘偉賢稱，《中小學人工智能素養學習架構》及《中小學應用人工智能教學指南》已同時發表，希望學校能更容易跟隨措施，培養學生重視正確價值觀和態度，提升他們的數碼素養。她期望，所有公帑資助學校把數字教育納入學校發展計劃或周年計劃，制定清晰推行策略，教育局於數字教育推行一個學年後會進行相關視學。

另外，《藍圖》提到考評局未來5年會逐步把電子版全港性系統評估(e-TSA)推展至所有年級，並計劃在DSE小部分科目試行電子化，探索DSE數字化的可行性。考評局正調整開發DSE數字系統，之後會諮詢相關持份者，考評局秘書長魏向東稱國際上很多考試都已經用電腦應考，未來計劃先在較少考生的科目試行，但資訊及通訊科技等涉及畫圖的科目應較難推行。教育局首席教育主任(創新科技教育及質素保證)林威廉說，新安排要考慮考生適應程度，待計劃成熟後會再分享。