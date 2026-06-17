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出版：2026-Jun-17 12:55
更新：2026-Jun-17 12:55

《中小學數字教育發展藍圖》推出盼全面提升AI素養　DSE個別科目探討電子化

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《中小學數字教育發展藍圖》推出盼全面提升AI素養，DSE個別科目探討電子化。(周令知攝)

《中小學數字教育發展藍圖》推出盼全面提升AI素養，DSE個別科目探討電子化。(周令知攝)

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教育局公布《中小學數字教育發展藍圖》，目標培育學生數字素養、加強教師專業培訓、改良基建與資源配套和推動跨界別協作，期望逐步實現全面提升學生AI素養目標。另外，考評局正探討2031年全港性系統評估全面電子化後，為中學文憑試(DSE)個別科目試行電子化。

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教師每3年就數字教育培訓30小時

去年《施政報告》提到教育局預留20億元支援中小學數字教育，教育局委託課程發展議會編訂的《中小學數字教育發展藍圖》，提出四大發展重點，包括培育兼具數字素養與人文關懷精神人才、加強教師培訓推動教育數字化轉型、建立智慧校園和推動跨界別協作。

《藍圖》制訂10項推行策略和相關行動，包括加強數理科技教育，提升學生創科能力、在中小學推動「人工智能+課程」、要求教師每3年接受最少30小時數字教育相關培訓、每年提供5萬個教育專業發展活動名額，以及探討透過AI協助處理學校行政工作、推動家校合作，建立學生正確價值觀等。課程發展議會主席潘偉賢表示，制訂《藍圖》時已考慮到所有關於AI的策略都要動態調整，因此整體行動都是大方向，「可能會加嘢、做快或慢啲。」

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盼學生重視正確價值觀

潘偉賢稱，《中小學人工智能素養學習架構》及《中小學應用人工智能教學指南》已同時發表，希望學校能更容易跟隨措施，培養學生重視正確價值觀和態度，提升他們的數碼素養。她期望，所有公帑資助學校把數字教育納入學校發展計劃或周年計劃，制定清晰推行策略，教育局於數字教育推行一個學年後會進行相關視學。

另外，《藍圖》提到考評局未來5年會逐步把電子版全港性系統評估(e-TSA)推展至所有年級，並計劃在DSE小部分科目試行電子化，探索DSE數字化的可行性。考評局正調整開發DSE數字系統，之後會諮詢相關持份者，考評局秘書長魏向東稱國際上很多考試都已經用電腦應考，未來計劃先在較少考生的科目試行，但資訊及通訊科技等涉及畫圖的科目應較難推行。教育局首席教育主任(創新科技教育及質素保證)林威廉說，新安排要考慮考生適應程度，待計劃成熟後會再分享。

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