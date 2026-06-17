新皇崗口岸｜夏寶龍早上視察 鄧炳強：適時向公眾公布開通日期

內媒早前報道，新皇崗口岸預計7月正式啟用，通關時間可由原來的30分鐘大幅縮短至約5分鐘。(鄧炳強FB)

內媒早前報道，新皇崗口岸預計7月正式啟用，通關時間可由原來的30分鐘大幅縮短至約5分鐘。行政長官李家超一行今早(17日) 陪同中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，到深圳新皇崗口岸考察調研。期間，港深代表向夏寶龍匯報口岸重建項目的最新進展，特區政府亦簡介了為落實「一地兩檢」安排的本地立法準備工作。

全國人大常委會下周審議後 提交立會落實「一地兩檢」

保安局局長鄧炳強今日在社交平台發文，指新皇崗口岸重建，是特區政府配合落實國家發展策略的重要工程。口岸落成開通後，將成為港深之間最主要的24小時客運陸路口岸，並引入「合作查驗、一次放行」的創新模式，提升通關效率與旅客體驗。

鄧炳強提到，目前聯檢大樓主體結構已基本完成，港深正同步推進內部施工和設施安裝。接下來，下周舉行的十四屆全國人大常委會第二十三次會議將審議關於授權香港對皇崗口岸港方口岸區實施管轄的議案。待取得人大授權決定及國務院批覆後，特區政府會隨即向立法會提交相關《條例草案》，為落實「一地兩檢」提供本地法律基礎。