陳美寶：11 SKIES商場料2028年營運 正規劃定位及營運模式

新民黨立法會議員李梓敬關注，機場航天城的商業設施11 SKIES，作為機場城市其中一個重要部分，但人流和發展等方面未如理想的問題。運輸及物流局局長陳美寶表示，位於機場的11 SKIES商場部分，預計2028年起投入營運，鑑於近年消費者及旅客的行為模式有所轉變，機管局正與發展商緊密商討，規劃商場日後的定位、主題、行業組合和營運模式，當中包括增加娛樂及餐飲的元素，會因應市場環境及發展需要，持續檢視和評估包括11 SKIES在內各項目的營運及發展模式，並適時調整策略，由於評估涉及商業敏感資料，現階段並不適宜提供詳情。