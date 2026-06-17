熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Jun-17 15:17
更新：2026-Jun-17 15:17

陳美寶：11 SKIES商場料2028年營運 正規劃定位及營運模式

分享：
11 SKIES商場內大部分舖位仍然被圍封，未有商戶進駐。(資料圖片／吳康琦攝)

11 SKIES商場內大部分舖位仍然被圍封，未有商戶進駐。(資料圖片／吳康琦攝)

adblk4

新民黨立法會議員李梓敬關注，機場航天城的商業設施11 SKIES，作為機場城市其中一個重要部分，但人流和發展等方面未如理想的問題。運輸及物流局局長陳美寶表示，位於機場的11 SKIES商場部分，預計2028年起投入營運，鑑於近年消費者及旅客的行為模式有所轉變，機管局正與發展商緊密商討，規劃商場日後的定位、主題、行業組合和營運模式，當中包括增加娛樂及餐飲的元素，會因應市場環境及發展需要，持續檢視和評估包括11 SKIES在內各項目的營運及發展模式，並適時調整策略，由於評估涉及商業敏感資料，現階段並不適宜提供詳情。

adblk5

經天橋連接的11 SKIES和二號客運大樓，步程約2分鐘。(資料圖片／吳康琦攝) 經天橋連接的11 SKIES和二號客運大樓，步程約2分鐘。(資料圖片／吳康琦攝) 經天橋連接的11 SKIES和二號客運大樓，步程約2分鐘。(資料圖片／吳康琦攝) 11 SKIES商場內大部分舖位仍然被圍封，未有商戶進駐。(資料圖片／吳康琦攝) 11 SKIES商場內大部分舖位仍然被圍封，未有商戶進駐。(資料圖片／吳康琦攝) 11 SKIES商場內大部分舖位仍然被圍封，未有商戶進駐。(資料圖片／吳康琦攝) 11 SKIES商場內大部分舖位仍然被圍封，未有商戶進駐。(資料圖片／吳康琦攝) 11 SKIES商場內大部分舖位仍然被圍封，未有商戶進駐。(資料圖片／吳康琦攝) 11 SKIES商場內大部分舖位仍然被圍封，未有商戶進駐。(資料圖片／吳康琦攝)

陳美寶在書面答覆立法會議員提問時指出，機管局一直為推動SKYTOPIA計劃積極招商引資，有序推進各項目發展，包括遊艇港灣、亞洲國際博覽館二期、藝術生態圈，以及自動駕駛系統等，項目以航空產業為基礎，發展集高端旅遊、藝術、遊艇及水上活動、流行文化等休閒元素於一身的新地標，各個發展項目現正有序推展，當中藝術與珍品倉儲設施已完成招標程序，預計將於明年初投入營運，亞洲國際博覽館二期工程已啓動，預計於2028年落成，同時正就郵艇港灣及其配套設施邀請市場提交發展意向書，預計在2028年起分階段完成。

adblk6
2027年香港公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜農曆新年（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜復活節及清明節（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜佛誕（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜端午節（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜七一回歸（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜中秋節（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜國慶及重陽節（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜聖誕節（am730製圖）

ADVERTISEMENT

【👇送小米智能家品新品👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務