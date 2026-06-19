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出版：2026-Jun-19 00:01
更新：2026-Jun-19 00:01

一口糭香一份陪伴 靈實創新服務陪院舍長者歡度端午

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靈實胡平頤養院為有吞噬困難的長者提供軟餐鹹肉粽糭及蓮蓉鹼水粽。

靈實胡平頤養院為有吞噬困難的長者提供軟餐鹹肉粽糭及蓮蓉鹼水粽。

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「以前端午節最熱鬧，一家人會圍埋一齊包糭、睇龍舟。」99 歲的孫婆婆捧著手中的軟餐糭，聞著熟悉的糭葉香氣，憶起往日與家人共度佳節的時光。有頤養院以創新的服務，陪伴長者歡度節日，讓他們重溫節日的人情味。

適逢端午節，基督教靈實協會轄下靈實胡平頤養院將舉辦兩場端午節主題活動，透過長者軟餐鴛鴦咸甜糭、桌上爬龍舟遊戲，以及創新科技陪伴服務，與院內長者一同感受節日歡樂。

嚐節日味道 體驗爬龍舟氣氛

對不少長者而言，一隻糭子不單是應節食品，更承載著家庭團聚的珍貴回憶。惟對部分院友因吞嚥或咀嚼能力下降，未必能夠輕鬆享用傳統糭子。院舍今年特別準備長者軟餐鴛鴦咸甜糭，讓院友即使面對身體限制，仍然可以品嚐熟悉的節日味道，在糭香之中重拾昔日回憶。

院友亦會參與趣味十足的桌上爬龍舟遊戲，在歡笑聲中體驗龍舟競渡的熱鬧氣氛。活動不僅為院友帶來節日樂趣，更鼓勵他們積極參與社交互動，保持身心活力。其中關婆婆（95 歲）表示：「賽龍舟好好玩，一啲都唔攰，我仲贏了一次第一添!」院友家屬朱女士表示：「院舍的節日活動好豐富，端午、中秋、聖誕和新年都有相應的活動令院友可以感受到節日氣氛，也回憶起過節的快樂，外出活動也好好，媽媽都很喜歡。」

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03 04 01photo 103歲梁婆婆 PARO智能小海豹陪伴院友歡度佳節。 袁麗華希望透過節慶活動、軟餐服務以及創新科技應用，讓院友感受到被關心、被陪伴和被重視，在院舍生活中繼續享受節日帶來的喜悅。

創新科技陪伴 帶來情緒支援

除了節日活動外，靈實胡平頤養院亦將創新陪伴延伸至日常生活之中。

深受院友歡迎的PARO智能小海豹，作為治療型機械夥伴，PARO能透過觸摸感應和互動回應，為長者帶來情緒支援和感官刺激。不少院友喜歡抱著小海豹輕撫互動，在陪伴之中獲得安慰和歡樂。

另一邊廂，AI童童機械人則透過對話、問答及互動活動，鼓勵院友分享人生故事和節日回憶。有院友談起兒時在河邊觀看龍舟競渡的熱鬧場面，有人憶起母親親手包製的糭子味道。原本簡單的互動，往往成為打開話匣子的契機，讓長者重新投入交流和分享之中。

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冀長者有參與 活得幸福有尊嚴

靈實胡平頤養院院舍經理袁麗華表示：「我們相信照顧長者不只是滿足日常生活需要，更要關顧他們的情感、社交和心靈需要。端午節是一個充滿回憶和人情味的節日，我們希望透過節慶活動、軟餐服務以及創新科技應用，讓院友感受到被關心、被陪伴和被重視，在院舍生活中繼續享受節日帶來的喜悅。」

基督教靈實協會一直秉持「多行一步」的創新精神，積極回應長者不斷轉變的需要，持續探索創新照顧模式。從推動軟餐服務、引入治療型機械人，到應用人工智能促進長者互動，靈實相信創新並非為了追求科技本身，而是希望透過更多元的服務，讓關懷走得更遠；更希望長者活得更有尊嚴、更有參與感，也更有幸福感。

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