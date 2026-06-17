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出版：2026-Jun-17 17:21
更新：2026-Jun-17 17:21

昂坪360慶二十周年推半價套票 首辦夜航體驗迎暑假

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昂坪360今年暑假將推出纜車夜航體驗，屆時全線將化身「夜光纜車」(昂坪360模擬圖片)

昂坪360今年暑假將推出纜車夜航體驗，屆時全線將化身「夜光纜車」(昂坪360模擬圖片)

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昂坪360為慶祝營運二十周年，今日（17日）宣佈推出連串慶祝活動及票價優惠，亮點包括全線108架纜車首次換上夜光新裝、昂坪市集變身懷舊霓虹燈大道，以及首度推出的纜車夜航體驗。即日起至8月31日，香港居民可享半價預訂「1+1纜車優惠日間套票」，來回車程涵蓋一程水晶車廂及一程標準車廂。

昂坪360今年暑假將推出纜車夜航體驗，屆時全線將化身「夜光纜車」(昂坪360模擬圖片) 昂坪360今年暑假將推出纜車夜航體驗，屆時全線將化身「夜光纜車」(昂坪360模擬圖片) 昂坪360喜迎二十周年，即日起推出「1+1纜車優惠日間套票」，以半價預售。(昂坪360圖片) 昂坪市集將率先開始二十周年慶典。麻雀、冰室、地鐵站等「港味」滿滿場景將在市集各處呈現。(昂坪360模擬圖片) 昂坪市集將率先開始二十周年慶典。麻雀、冰室、地鐵站等「港味」滿滿場景將在市集各處呈現。(昂坪360模擬圖片) 昂坪市集將率先開始二十周年慶典。麻雀、冰室、地鐵站等「港味」滿滿場景將在市集各處呈現。(昂坪360模擬圖片) 昂坪市集將率先開始二十周年慶典。麻雀、冰室、地鐵站等「港味」滿滿場景將在市集各處呈現。(昂坪360模擬圖片)

水晶+標準纜車來回半價 港人專享成人票價$165

成人套票優惠價為165元（原價330元）；小童優惠價92元（原價185元）；長者優惠價97元（原價195元）。套票適用於6月23日至8月31日期間的日間乘搭，不適用於夜航時段。

慶典裝置方面，6月23日起，退役纜車將改裝成二十周年主題裝置，進駐昂坪市集多個充滿「港味」的懷舊場景，包括麻雀館、冰室及地鐵站等，供賓客打卡留念。現場同時設有印章收集活動，讓訪客自製明信片，與親友分享喜悅。此外，全線108架纜車將換上主題新裝，其中24架更會與本地及國際品牌合作，化身獨一無二的品牌主題纜車。

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此外，昂坪360將在今年暑假，首次推出纜車夜航服務，全線纜車披上夜光塗裝，在夜幕下呈現沉浸式視覺效果。昂坪市集同期亦會化身懷舊霓虹燈大道，並舉辦夜間音樂會。夜航票價、表演嘉賓及其他詳情，將於月底陸續公佈。

昂坪360董事總經理董沛銓表示，二十年來纜車系統共接待超過2,600萬名賓客。他指是次半價優惠是回饋本地居民的首項活動，期望「日與夜」慶典能吸引本地及海外旅客參與。

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