昂坪360慶二十周年推半價套票 首辦夜航體驗迎暑假

昂坪360為慶祝營運二十周年，今日（17日）宣佈推出連串慶祝活動及票價優惠，亮點包括全線108架纜車首次換上夜光新裝、昂坪市集變身懷舊霓虹燈大道，以及首度推出的纜車夜航體驗。即日起至8月31日，香港居民可享半價預訂「1+1纜車優惠日間套票」，來回車程涵蓋一程水晶車廂及一程標準車廂。

水晶+標準纜車來回半價 港人專享成人票價$165

成人套票優惠價為165元（原價330元）；小童優惠價92元（原價185元）；長者優惠價97元（原價195元）。套票適用於6月23日至8月31日期間的日間乘搭，不適用於夜航時段。

慶典裝置方面，6月23日起，退役纜車將改裝成二十周年主題裝置，進駐昂坪市集多個充滿「港味」的懷舊場景，包括麻雀館、冰室及地鐵站等，供賓客打卡留念。現場同時設有印章收集活動，讓訪客自製明信片，與親友分享喜悅。此外，全線108架纜車將換上主題新裝，其中24架更會與本地及國際品牌合作，化身獨一無二的品牌主題纜車。