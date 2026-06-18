參與兒童之家及寄養服務陪伴逆境孩子成長 兩「不一樣爸爸」：照顧他們是福分

周日是父親節，除了讚頌至親，更有一群「不一樣的爸爸」，超越血緣界限，把愛傾注於缺乏家庭照顧的孩子。聖基道兒童院兒童之家家長廖志雄(廖Uncle)與寄養爸爸黃思靈(Sidney)，多年來默默耕耘，悉心照顧不少因種種原因未能享有完整家庭溫暖的兒童和少年。在他們的照顧生涯中，交織着歡樂日常與不捨離別；而這份無私奉獻的精神，更潛移默化影響親生子女的成長與人生方向。 記者：李朗僑 攝影：周令知 投身兒童之家服務17年的廖Uncle，與太太Elaine於7年前轉為聖基道兒童院「全男班」家長，合力照顧最多8位男童。這裡的生活極其規律，廖Uncle笑稱太太總是負責為打點日常生活，自己則擔任「歡樂組組長」。每天清晨6點多，他便起床準備早餐、送孩子上學；課後與假期則化身大玩伴，陪伴孩子下棋、打機和遊覽香港。

日常最棘手的挑戰，莫過於孩子因過去創傷而出現突發的「情緒風暴」。當孩子發脾氣大吵大鬧時，夫婦倆便會展現完美默契：一人負責將孩子帶進獨立房間安撫疏導，另一人則打點大局或帶其他小朋友外出散步，藉分隔空間與時間緩衝，化解緊繃氣氛。 廖Uncle化身「歡樂組長」融化沉默男孩 在漫長的照顧生涯中，離別從不陌生。最令廖Uncle感觸的，是今年5月一名因滿18歲而回到原生家庭的大男孩。該男孩在屋舍生活了6年，初來時性格極為沉默。廖Uncle透過長時間的下棋和電子遊戲耐心陪伴，逐漸建立信任，終於走進他的內心。

臨別前，昔日沉默的大男孩緊緊擁抱著廖Uncle痛哭，那一刻的真情流露，讓廖Uncle深感多年的付出得到了最珍貴的回報。這份大愛也悄然影響了親生子女，由於與寄養兒童在同一個屋簷下共同成長，他們融洽的生活經歷中耳濡目染，逐步確立人生方向——女兒如今已成為教師，正就讀大學的兒子也經常回來陪孩子們打球。 疫情3年相伴 成孩子「超級英雄」 另一位不一樣爸爸Sidney則已服務近7年。他憶述，加入寄養行列，因當年兩個女兒長大獨立，不需再貼身照顧，加上2019年岳母離世，為了陪伴妻子走出傷痛，兩人有此決定。他坦言，自己最偏愛第一位前來寄宿的孩子欣欣(化名)。欣欣入住時年近3歲，正值疫情，3年間「日對夜對」的親密相處，讓欣欣完全融入了這個家，連太太和女兒亦全程投入，一家化身「BB控」悉心照料。如今欣欣已回到原生家庭生活，Sidney笑言起初確實有些不適應，但慶幸至今周末仍能相約與欣欣外出遊玩，將關愛延續。今年4月Sidney生日當天，欣欣在唱完生日歌後對他說，「你係我嘅Super Hero！」這句話讓Sidney既驚喜又害羞，更感嘆道，「以前以為是我們付出愛，原來是孩子回贈愛，能照顧他們是種福分。」

難忘收手製心意卡 切蛋糕賀父親節 臨近父親節，兩位爸爸也甜蜜地分享往年的節日「待遇」。廖Uncle指，最難忘孩子們曾親手製立體心意卡，並在他回到屋舍時興高采烈高喊「父親節快樂」；Sidney也「曬命」稱，寄養小朋友常畫畫相贈，因他是屋裡唯一短髮男士，畫中主角一望便知是誰。他又說，家中更逐漸形成出不論大小節日、平凡日常都要聚在一起唱歌吹蠟燭的「切蛋糕文化」，而下星期的父親節亦會如此。 照顧者須真心愛孩子 談到寄養建議，廖太Elaine強調，成為照顧者最重要的是真心愛孩子，並具備高度耐性與敏銳觀察力。她感慨表示，照顧路上並不孤單，除了團隊互助，亦有助養人善款支持，例如「一人一蛋糕計劃」(讓生日的孩子選購喜愛口味的蛋糕)，同為孩子的童年增添溫暖與快樂。

Sidney和廖Uncle為聖基道兒童院的寄養家長及兒童之家家長。該機構營辦一系列住宿及非住宿服務，是全港提供最多兒童之家名額的慈善團體，致力協助失去家庭照顧及基層的兒童與青少年面對逆境。機構同時設有「樂樂」「遙遙」助養計劃、「小小助養人計劃」等助養計劃，凝聚社會善款，為這群缺乏家庭溫暖或有特殊學習需要的孩子提供安穩環境、生活所需、情緒輔導及培訓支持，全方位守護他們的成長，並支持院舍服務的營運與發展。