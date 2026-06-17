九成家長面對子女鬧脾氣感壓力 專家推行54321練習定心神

幼兒因各種原因突然「扭計」、鬧脾氣，甚至情緒失控，家長往往無所適從。保良局社會服務部的調查發現，超過九成對子女鬧脾氣感到壓力，部分更表示「接近崩潰」；兩成受訪家長表示子女每週「鬧脾氣」達4次或以上。專家指，家長可試行「54321 Grounding」穩定心神練習，透過「看5樣物件、摸4樣東西、聽3種聲音、聞2種味道、嘗1樣食物安定心神，幫助並陪伴孩子回復平靜。 兩成家長指子女每周「鬧脾氣」達4次或以上 保良局社會服務部於5月透過問卷訪問逾600位家長，受訪家長的子女年齡主要為3至6歲（67%）。結果發現，兩成受訪家長表示子女每周「鬧脾氣」達4次或以上，常見導火線為「要求被拒」或「爭奪玩具」等(64%)、其次為被要求收拾、出門或睡覺等時候(12%)。逾半受訪家長表示未能冷靜處理孩子情緒及行為問題；三成受訪家長表示，在緊張時便容易提高聲量或失控。六成半家長表示他們處理孩子情緒問題的方式未必有效。

心理學家鄭詠霖︰硬碰硬往往適得其反 保良局幼兒服務臨床心理學家鄭詠霖表示，許多家長在處理子女情緒時，容易誤以為孩子「不合作」而採取責備手段，但硬碰硬往往適得其反。團隊去年推出「Brain us Happiness」學前幼兒正向家庭支援服務計劃，與資深臨床心理學家羅澤全合作，將複雜的腦科學理論轉化為實用的「6大定律」；同時亦向家長教授簡單實用的「54321 Grounding」穩定心神練習，透過「看5樣物件、摸4樣東西、聽3種聲音、聞2種味道、吃1樣食物」安定心神，幫助並陪伴孩子回復平靜。

雙胞胎母︰要求孩子即時服從氣氛更差 育有6歲雙胞胎的鄭太表示，兩名女兒過去常爭寵、搶玩具，衝突頻繁。她坦言，過往急於制止，要求孩子即時服從，結果反令氣氛更差。參加計劃後，她學會先調整情緒，保持冷靜，再引導孩子平復心情及思考解決方法，家庭關係明顯改善。 她亦指，過往多採取「我講、小朋友做」的方式，較少聆聽子女想法。經課程啟發後，開始重視孩子感受，甚至按其意見作出調整，孩子情緒更穩定，合作性亦提升。 家長︰公園「放電」釋放情緒再做功課效果更佳

在六大定律中，她最欣賞「運動定律」。以往她認為放學後應立即做功課，亦誤以為日常活動已足夠。現時明白運動的重要性，會安排孩子先到公園「放電」，釋放情緒後再做功課，效果更佳。 資深臨床心理學家︰計劃成果顯著 資深臨床心理學家羅澤全表示，計劃成果顯著，不少家長育兒觀念產生了明顯改變，而當孩子情緒爆發時處理方式亦從責備或遷就等方法，轉為給予子女時間和空間冷靜，亦會以擁抱等方法陪伴孩子面對情緒。