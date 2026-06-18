長者遇騙案飆33% 耆樂警訊增防騙教育 60至69歲具投資經驗最易中招

智能手機廣泛融入生活，帶來便利之餘，亦成為騙徒落手途徑；其中長者或退休人士受騙個案，今年首季按年升逾三成。警方除加強線上防騙宣傳，亦透過耆樂警訊多元活動與訓練，推動長者學習防騙知識。當中獲頒「最佳耆樂隊長」的會員坦言，部分長者或覺得「停一停、諗一諗、問清楚、咪亂信人」等防騙訊息不斷重複，而這類「強化教育」反有助他們牢記口號，從而提升警覺。 今年首季涉及長者的騙案錄得1,264宗，按年升三成三，當中以電話及投資騙案最為常見。警務處公共關係部耆樂警訊及社區聯絡組高級督察黃嘉慧指，「猜猜我是誰」、假冒客服及假冒官員等為電騙案中常見手法；至於投資騙案方面，最易墮入騙局的群體為60至69歲、有一定經濟能力、較高教育程度及擁有投資經驗等人。騙徒透過社交媒體開設假冒投資群組，聲稱可提供豐厚利潤「低風險、高回報」的投資機會，誘騙長者投資加密貨幣或股票。

警方於2014年成立耆樂警訊向55歲以上長者宣揚防罪、滅罪、家居及道路安全信息，未來工作將繼續圍繞「助人、防罪、助己、安全」四大主軸。鑑於長者墮騙案趨升，耆樂警訊加上「線上防騙宣傳」，透過Facebook專頁及WhatsApp群組發放最新防騙資訊；與數字政策辦公室合作設街站，向長者推廣「防騙視伏器」提醒他們可透過程式以辨識詐騙風險；又推出主題曲「耆樂有你」，配合易記歌詞，提高長者防騙意識。今年更首辦防騙話劇比賽，由會員一手包辦編劇及服裝設計，透過生動戲劇演繹，揭示長者最常遇到詐騙手法。

耆樂警訊會員袁兆麟透露，少年時參與少年警訊，退休後則加入耆樂警訊。退休前從事銀行業的他分享曾險墮騙局經歷，當時收到一個客戶電郵要求匯款，最終因匯款號碼有差異，才避免損失；強調防騙要訣在於「過數前停一停、想一想」，提醒市民切勿輕信陌生來電或高回報投資機會。 另一名會員周觀法透露，退休前從事金融業培養出審慎處理金錢的態度。他指，經常在長者中心反覆宣傳「停一停、諗一諗、問清楚、咪亂信人」等防騙訊息，笑指「最初都有啲老友記覺得做咩要不斷重複，但逐漸(口訣)牢記上心」。

會員陳淑華則表示，自加入耆樂警訊後更關注新聞資訊，特別是「警聲120秒」節目，遇到新型騙案便主動提醒身邊人，例如對可疑來電應「不接聽、不輕信、不過數」。她認為這些簡單口號不僅幫助他人更有助自己。 耆樂警訊於今日舉行周年大會，並向44名會員頒發「最佳耆樂隊長」及「最活躍耆樂會員」獎項，以表揚他們積極參與活動，實踐「助己助人」的耆樂精神。上述3名會員獲頒「最佳耆樂隊長」。