工展會購物節下周五亞博館開鑼 首設潮玩運動區免費玩匹克球

一連4日於亞洲國際博覽館舉行《第6屆工展會購物節》下周五(26日)起開鑼，除過百項產品優惠低至1折或1元發售外，今屆更首設「東南亞美食區」及「潮玩運動區」，以及首度引入3D Hologram(全息投影)打卡點，結合美食、購物、玩樂與運動元素。廠商會預計6萬人次入場，總銷售額約6,000萬元。
活動以「購物玩樂 Summer Chill」為主題，合共逾260個攤位，設有9大主題展區，包括美食區「為食Guide」、「Chill飲Chill食」等，展商續以多項優惠招徠，部分商品更低至1元發售，包括廣昌隆100元產品禮券和原價72元的牙刷套裝等。主辦方亦結合了線上線下的購物體驗，首度與電商平台Wasabi Mall合作，邀請多名藝人直播帶貨。
購物節更推出「東南亞美食區」，結合泰國、越南等東南亞美食，並於每日下午兩時後推出半價或以下美食吸客。連續6年參展的越光業務發展公司阮小姐表示，其攤位售賣多款越南產品包括魚露汁、貓屎咖啡等，部分為貼近香港人的口味特別調製，有不少回頭客，故對今年銷情有信心。
除一蚊貨作招徠，亦有展商以其他新招吸客。「大埔振興」於展會推出免費大抽獎，負責人笑指，「1蚊都唔收」直接將禮品送給市民，名額每日限30個。
獨特產品亦是吸客良方。本地荔枝醋品牌「荔枝陸拾」首次於展會曝光，「百利行控股」負責人何先生表示，首100名客人可享60元優惠價購買。他透露現時荔枝醋銷量每日達約5千至6千支，有信心今次展會能達到這數字。
除豐富食買元素外，今屆更結合運動體驗，首設「潮玩運動區」，熱爆全城的「匹克球」亦登陸會場，讓市民免費體驗並設比賽。匹克球產品公司負責人郭先生指，其攤位將推出優惠券及限量版的球拍吸客，亦會設有試玩區，對自家設計的產品及銷情都有信心。
廠商會會長盧金榮表示，近年跨境消費熱潮持續，對本地中小企帶來一定的考驗，但受惠於股市及樓市回穩，以及訪港旅客數字上升等因素，推動香港市道回暖，有信心今屆購物節能凝聚人氣，刺激消費。