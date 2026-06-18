工展會購物節下周五亞博館開鑼 首設潮玩運動區免費玩匹克球

一連4日於亞洲國際博覽館舉行《第6屆工展會購物節》下周五(26日)起開鑼，除過百項產品優惠低至1折或1元發售外，今屆更首設「東南亞美食區」及「潮玩運動區」，以及首度引入3D Hologram(全息投影)打卡點，結合美食、購物、玩樂與運動元素。廠商會預計6萬人次入場，總銷售額約6,000萬元。

活動以「購物玩樂 Summer Chill」為主題，合共逾260個攤位，設有9大主題展區，包括美食區「為食Guide」、「Chill飲Chill食」等，展商續以多項優惠招徠，部分商品更低至1元發售，包括廣昌隆100元產品禮券和原價72元的牙刷套裝等。主辦方亦結合了線上線下的購物體驗，首度與電商平台Wasabi Mall合作，邀請多名藝人直播帶貨。