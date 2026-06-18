離港前向李家超豎拇指 夏寶龍結束兩日調研

港澳辦主任夏寶龍結束一連兩日在港考察調研行程，昨下午坐專車抵達深圳灣管制站，由行政長官李家超到場送行。夏寶龍期間一度下車，與李家超握手和短暫交談，並獲李家超送上一本紅色相冊。夏寶龍之後向李家超舉起拇指，以及向在場傳媒揮手、抱拳，其後登車離開。
李家超總結夏寶龍訪港行程，衷心感謝對方專程來港考察調研，給予指導和寶貴意見。他引述夏寶龍稱，香港首份五年規劃應是一份具策略性、方向性、指導性、可操作性的文件，並要求行政長官每年發表的《施政報告》，按五年規劃定下工作目標和交代進度。他又引述夏寶龍稱，國家已制定「十五五」規劃，為香港帶來非常豐富的機遇，要求香港抓緊機遇。
新皇崗口岸主體建築大致完成
夏寶龍昨早在李家超陪同下，視察正興建的新皇崗口岸，人大常委會下周將審議授權香港對皇崗口岸實施管轄安排的議案，在取得決定和國務院批覆後，特區政府會向立法會提交相關條例草案，為落實「一地兩檢」提供法律基礎。李家超被問到新口岸何時啟用時，表示主體結構建築已大致完成，現時要做內部裝修和安裝不同運作設備，兩地政府亦會進行測試和演練，務求盡快完成本地立法後開放新皇崗口岸。
昨日夏寶龍亦到過葵青貨櫃碼頭，觀察碼頭運作及與碼頭營運商會面，逗留約一小時，期間聽取運輸及物流局長陳美寶匯報碼頭發展、碼頭營運商介紹運作情況，之後前往禮賓府出席午宴。