離港前向李家超豎拇指 夏寶龍結束兩日調研

港澳辦主任夏寶龍結束一連兩日在港考察調研行程，昨下午坐專車抵達深圳灣管制站，由行政長官李家超到場送行。夏寶龍期間一度下車，與李家超握手和短暫交談，並獲李家超送上一本紅色相冊。夏寶龍之後向李家超舉起拇指，以及向在場傳媒揮手、抱拳，其後登車離開。

李家超總結夏寶龍訪港行程，衷心感謝對方專程來港考察調研，給予指導和寶貴意見。他引述夏寶龍稱，香港首份五年規劃應是一份具策略性、方向性、指導性、可操作性的文件，並要求行政長官每年發表的《施政報告》，按五年規劃定下工作目標和交代進度。他又引述夏寶龍稱，國家已制定「十五五」規劃，為香港帶來非常豐富的機遇，要求香港抓緊機遇。