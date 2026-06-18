QS世界大學排名 港4大學躋身50強 港大排11 中大升14級列18

國際高等教育機構Quacquarelli Symonds(QS)公布「2027 QS世界大學排名」結果。美國麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology，MIT)連續15年穩佔首位，亞洲唯一躋身前10名的是新加坡國立大學。香港方面，首度有兩間大學一同躋身全球前20名，分別是香港大學和香港中文大學，位列11和18位。此外，香港理工大學首次晉身前50名，計及位列33的香港科技大學，是香港時隔6年後，再有4所大學躋身50強。 QS世界大學排名採用9項指標作排名，包括學術聲譽(30%)、僱主聲譽(15%)、師生比率(10%)、論文引用率(20%)、國際教職員佔比(5%)及國際學生佔比(5%)、國際研究網絡(5%)、就業成果(5%)及可持續性(5%)。QS表示，今年排名是歷史上規模最大的一屆，涵蓋來自106個高等教育體系合共逾1,500所大學。其中美國最多院校上榜，共有184所；其次分別為英國和中國內地，分別有93及85所。

位列前十的大學中，美國和英國佔4間。其中麻省理工學院連續15年穩居榜首；美國史丹福大學和英國倫敦帝國學院並列第2；牛津大學位列第4。新加坡國立位列第10，較去年下跌兩位，是唯一躋身前十的亞洲院校。

理大首度打入前50 樹仁首度上榜 香港方面，今年有10間大學上榜，多間大學排名均上升，更首度有兩間本地大學同時躋身前20名。其中，港大保持去年的第11名；中大則由32名，躍升至今年的18名，排名創該校新高。科大位列33名，較去上升11位。理大緊隨其後，由去年的54名，升至今年的50名。QS指，今年是相隔6年之後，再度有4所香港院校同時躋身前50名。 此外，其他香港院校排名亦有上升。城大由去年的63名，上升至今年的52名；浸大由去年的244名，上升至今年的216名；教大由去年的530名，上升至今年的406名；嶺大由去年的701-710，上升至今年的581名；都大沒有升跌，維持有781至790名；樹仁大學則首度上榜。今年本港有4所大學的排名創新高，分別是中大、理大、浸大和教大。

亞洲其他地區方面，內地有6所大學打入百強，其中北京大學位列13位；南韓首爾大學位列38位；日本的東京大學則位列39。 港院校研究實力強 學術聲譽待加強 QS指，香港連續第二年成為亞洲最顯著進步的高等教育體系，進一步鞏固國際競爭力。此外，香港有一半的院校位列全球前100名，是百強大學最集中的地區。QS又指，香港在「國際教職員佔比」和「國際學生佔比」得分是全球院校平均得分的3倍。 在決定院校排名的9個指標中，香港的大學優勢體現在國際化和研究實力。其中「學術聲譽」、「僱主聲譽」和「論文引用率」上，香港院校上述3項指標均錄得淨增長。

其中，城大在「論文引用率」位列全球第2，僅次哈佛大學。此外，城大在「國際教員佔比」列全球第16名。在「國際學生佔比」則排名全球11，居亞洲第三。不過，QS指出，雖然香港院校在研究實力上表現超卓，但其「學術聲譽」仍稍遜區域和全球的競爭對手，僅港大和中大居前50名。

QS高級副總裁Ben Sowter表示，香港的高等院校正進一步鞏固作為亞洲其中一個最具競爭力及研究力的地位。同時香港政府也透過各政策，強化香港作為國際專上教育樞紐的角色。 理大校長滕錦光表示，理大排名穩步上升，足見大學在教學、科研等領域均取得長足進展；理大正積極爭取參與北部都會區大學城建設，為大學長遠發展築牢根基。 教大校長李子建對排名結果深感鼓舞，展望將來大學會繼續以具影響力的研究為本，並把可持續發展融入校園文化，提升整體競爭力。

城大署理校長李振聲表示，排名躍升印證城大在教學、研究及創新領域的核心優勢，城大將繼續拓展全球合作網絡，積極吸納優秀人才，並與中國內地及海外，特別是「一帶一路」沿線頂尖學府，加強跨地域學術與科研合作。 本身是嶺南大學校長特別顧問的立法會議員劉智鵬向本報表示，近五、六年香港的大學發展步伐十分快，投入很多資源拓展不同領域，力爭更高排名。他表示，北都是香港未來發展的重中之重，各項不同產業需要吸引年輕學生，而大學城更是北都重要項目，而香港的大學能夠取得出色的排名，有助吸引內地以至世界各地的優秀學生來港。他續指，雖然目前留學生中，以內地生比例佔較多，但當中亦不乏來自歐美的學生。

就學生宿舍方面，他認為日後大學城蓋學生宿舍，應該要考慮檢討宿舍配置，例如把宿舍優先留給非本地生。