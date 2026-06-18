屯門救護車響號的士拒讓路 掀兩派網民激辯：自證清白好麻煩？(有片)

社交平台流傳一段影片，一輛救護車開啟閃燈鳴笛前往緊急救援現場，但在交通燈前被兩輛綠色的士阻擋，即使救護車持續鳴響警號，司機仍然堅持停在原位等候燈號，最終救護車只能無奈等待轉燈後才可繼續前行。影片引發網民討論，有人斥的士司機「自私自利，分分鐘害死人，阻礙緊急車輛應該檢控 」，但亦有網民表示理解，認為司機擔心讓路亦可能變成違規，帶來一連串麻煩要自證清白。

該名網民在社交平台發帖，事發於屯門富健花園附近的龍門路一帶。影片可見，當時兩輛綠色的士因紅燈在路口前停下，後方一輛救護車亮起警示燈持續鳴號，示意前車讓路，惟兩輛的士均未有移動，救護車被「頂死」未能前行。 事件曝光後，不少網民批評涉事司機「自私自利，分分鐘害死人，阻礙緊急車輛應該檢控 」、「冇人叫你衝燈，前少少駛埋一邊已經過到」、「救人緊要，打死火燈，慢慢駛前一個車位，比救護車過便可以，我試過幾次，就算有相機都不會告你的」、「鬼唔望救護車係去救佢屋企人」、「呢啲行為直接扣10分先」、「好多司機唔識怕俾人告衝紅燈，其實只需要記低時間日期地點同埋救護車/消防車牌號碼就冇事。」

有司機稱曾硬食罰款 「呢種冤屈唔想再受」 但亦有網民意見指出，部分司機可能擔心闖紅燈「有手尾」及帶來麻煩，亦有司機稱曾遇上類似情況需「硬食」罰款，「一讓有可能當你衝燈，唔讓又俾人鬧阻住白車去救人，兩難」、「讓完如果食票，就算有得申訴都係麻煩自己去搞，所以咪越黎越少人讓囉」、「陣間自己扭出左去之後橫行車唔知，一野撞埋佢咁邊個負責」、「怪就怪政府政策，已經試過讓緊急車輛結果俾相機影衝燈，然後警務處要你如期交人名交罰款，再自己舉證係因為讓緊急車輛而衝燈先會取消檢控及退款。但明明相機一定影到有緊急車輛先要衝，但佢都要你自行舉證。」、「你衝紅燈，有咩問題同法官講，你都麻煩啦！」、「有人話讓過，俾差佬出告票，上訴完都要照食，我聽完以後都唔讓」、「真心試過讓路後收告票，然後再收封強制修讀課程通知書，打去告票電話報備，但要我提供證據...之後搞咗成個月，去埋差館落薄，叫我照讀個課程穩陣啲，罰款點都要交咗先，我都無心力再跟，呢件事我可以記一世，無咗千幾銀同食咗5分都算，但我只係好心讓道比緊急車輛，呢種冤屈我唔想再受」、「提醒番大家，安全情況先好讓，如果夾硬讓造成危險，救援人員都唔想發生。」

根據《道路交通(交通管制)規例》，所有駕駛者必須讓路予正響鐘、發出警報聲響或閃動警號燈的緊急救援車輛。任何人無合理辯解而拒絕讓路，即屬違法，違者一經定罪，最高可被罰款港幣2,000元。