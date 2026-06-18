警搗高利貸集團年利率逾100%　34人被捕最細13歲

將軍澳警區於過去3日(15日至17日)，就打擊高利貸及非法收數活動採取執法行動，成功瓦解一個放高利貸及非法收數集團，共拘捕34人，年齡介乎13歲至70歲，部份人有黑社會背景，罪名包括「串謀以過高利率放債」、「洗黑錢」、「刑事恐嚇」及「刑事毁壞」。被捕人亦包括3名未成年中學生，共牽涉6宗與收數有關的刑事毁壞案件。
扣起20%款項作為行政費
調查發現，該集團利用一間位於旺角的持牌放債公司，表面上從事合法借貸業務，實質會以行政費等藉口扣起一部分款項，並外判收數工作予一間位於觀塘的公司，共牽涉42宗有關收數案件。該公司表面上僱用一群從事合法收數的催數員，暗中僱用年輕人充當行動組或者打手，以恐嚇、淋紅油等非法手段收數。
將軍澳警區反三合會行動組在調查區內多宗非法收數相關的刑事毁壞案時，成功找到3位借貸人，發現都是向同一間財務公司借貸1萬至2.5萬元不等。雖然表面上利息合乎法例所規定的48%，但財務公司在發放貸款前會先扣起多達20%款項作為行政費，令實際年利率超過100%。及後3位借貸人無法償還貸款，分別遭到不知名的收數公司的暴力滋擾。
500至1000元報酬外判予青少年
經深入調查及情報收集，警方鎖定收數公司及其骨幹成員的身份。該收數公司位於觀塘的一個商廈，門面與正當公司無異，實為一間相當有規模的收數中心，除了有收數組外，亦設有銷售團隊負責跑數，以cold call形式向不同公司推銷收數服務。另有員工充當催數員，收數後要向上級滙報，包括欠債人還款進度、是否欠債人本人應門，欠款人住址保安嚴密程度等，有關記錄相信被用作在收數方面進行更針對性的部署。除此之外，調查發現公司會將行動「升級」至淋紅油等，並以500至1,000元報酬外判予想「搵快錢」的青少年。
探員在過去3日中手持法庭搜令，突擊搜查上述旺角高利貸公司及觀塘收數中心，搜查期間在單位內搜獲8萬元現金、多部手提電話、手提電腦、影印機、公司文件及大量帶恐嚇成份的追數傳單。警方亦就該集團銀行戶口內超過600萬元的思疑犯罪得益採取行動，以防止被進一步轉移。