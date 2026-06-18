警搗高利貸集團年利率逾100%　34人被捕最細13歲

將軍澳警區於過去3日(15日至17日)，就打擊高利貸及非法收數活動採取執法行動，成功瓦解一個放高利貸及非法收數集團，共拘捕34人，年齡介乎13歲至70歲，部份人有黑社會背景，罪名包括「串謀以過高利率放債」、「洗黑錢」、「刑事恐嚇」及「刑事毁壞」。被捕人亦包括3名未成年中學生，共牽涉6宗與收數有關的刑事毁壞案件。

扣起20%款項作為行政費

調查發現，該集團利用一間位於旺角的持牌放債公司，表面上從事合法借貸業務，實質會以行政費等藉口扣起一部分款項，並外判收數工作予一間位於觀塘的公司，共牽涉42宗有關收數案件。該公司表面上僱用一群從事合法收數的催數員，暗中僱用年輕人充當行動組或者打手，以恐嚇、淋紅油等非法手段收數。