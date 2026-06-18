調查：逾6成人撐立法禁16歲以下用社交媒體　青年過半反對

繼澳洲於2025年底正式實施《網路安全修正案(社群媒體最低年齡)法》，全面禁止未滿16歲兒童及青少年使用Instagram、Facebook及TikTok等主流社交媒體後，英國、法國、加拿大等國亦相繼推動限制措施。本港有團體近日亦就相關議題進行調查，結果發現逾60%人支持立法，當中受訪家長的比率更逾76%，惟29歲以下的年輕群組則逾半人反對。至於社交媒體平台對青少年的精神健康方面，有逾70%受訪者認為非常大或幾大，家長群組的比率更逾80%。團體促政府應推動業界訂立《指引》，在立法前鼓勵平台提供更完善的「家長管控/監護」等功能，強化家長網絡安全風險的守門人角色。

新青年論壇、香港家長協進會及兩岸匯智於5月22日至6月5日以音頻電話隨機抽樣進行意見調查，成功訪問了686名18歲或以上市民，當中143名為16歲或以下兒童及青少年的家長。結果顯示，65.4%的受訪者表示「非常關注」或「幾關注」16歲以下兒童及青少年使用社交媒體的情況。在受訪家長中，關注度更高達81.3%，顯著高於非家長的61.4%。

針對是否立法禁止16歲以下人士使用社交平台事宜，調查發現，有61.8%的受訪市民對政府立法禁止的做法表示「非常支持」或「幾支持」。若聚焦於家長群體，支持比率更攀升至76.3%。惟不同世代對立法取態呈現顯著差異。40至49歲或以上的受訪者中，有約70%傾向支持立法；然而在18至29歲的年輕受訪者中，卻有高達51.7%傾向不支持立法。30-39歲青年群體中，認同立法比率也不超過半數，僅有47.2%。