調查：逾6成人撐立法禁16歲以下用社交媒體　青年過半反對

繼澳洲於2025年底正式實施《網路安全修正案(社群媒體最低年齡)法》，全面禁止未滿16歲兒童及青少年使用Instagram、Facebook及TikTok等主流社交媒體後，英國、法國、加拿大等國亦相繼推動限制措施。本港有團體近日亦就相關議題進行調查，結果發現逾60%人支持立法，當中受訪家長的比率更逾76%，惟29歲以下的年輕群組則逾半人反對。至於社交媒體平台對青少年的精神健康方面，有逾70%受訪者認為非常大或幾大，家長群組的比率更逾80%。團體促政府應推動業界訂立《指引》，在立法前鼓勵平台提供更完善的「家長管控/監護」等功能，強化家長網絡安全風險的守門人角色。
新青年論壇、香港家長協進會及兩岸匯智於5月22日至6月5日以音頻電話隨機抽樣進行意見調查，成功訪問了686名18歲或以上市民，當中143名為16歲或以下兒童及青少年的家長。結果顯示，65.4%的受訪者表示「非常關注」或「幾關注」16歲以下兒童及青少年使用社交媒體的情況。在受訪家長中，關注度更高達81.3%，顯著高於非家長的61.4%。
針對是否立法禁止16歲以下人士使用社交平台事宜，調查發現，有61.8%的受訪市民對政府立法禁止的做法表示「非常支持」或「幾支持」。若聚焦於家長群體，支持比率更攀升至76.3%。惟不同世代對立法取態呈現顯著差異。40至49歲或以上的受訪者中，有約70%傾向支持立法；然而在18至29歲的年輕受訪者中，卻有高達51.7%傾向不支持立法。30-39歲青年群體中，認同立法比率也不超過半數，僅有47.2%。
調查亦發現高達70.1%的市民認為使用社交媒體對青少年的精神健康會帶來「非常大」或「幾大」的影響。同樣地，有80.5%的受訪家長傾向認為有影響。數據又顯示，按受訪者家長角色劃分，有35.4%的受訪家長最擔心子女出現「網絡成癮」，反映不同群體認為兒童及青少年在網絡平台上面對的潛在安全風險有所不同。
籲社交媒體推宵禁時間
調查結果顯示公眾普遍認同「社交媒體平台」自身在保障兒童及青少年網絡安全和精神健康方面應負起最大責任。主辦機構指政府應推動業界訂立《指引》，在立法前鼓勵平台提供更完善的「家長管控/監護」功能，賦予家長更多權限及監督，如監察使用社交媒體的時數並定期發出提示，容許家長要求暫停子女帳户等。機構亦呼籲社交媒體平台承擔企業社會責任，進一步推出限制「自動播放」、「無限滾動」、社媒宵禁時間等，防止兒童及青少年成癮設置，從源頭減少網絡成癮及精神健康壓力。