黑雨｜撞正「六一八雨災」54周年 山泥傾瀉致旭龢大廈倒塌

1972年6月18日晚上約9時，一場災難性的山泥傾瀉由位於半山寶珊道對上的山坡開始。塌下的泥石越過干德道，捲走一座空置的六層大廈，然後繼續下滑，並將一幢12層高的樓宇旭龢大廈徹底摧毀，旁邊一幢新建成而未入伙的樓宇景翠園頂部四層亦被削去。災難導致67人喪生。(土木工程拓展署)

天文台今日(6月18日)中午發出黑色暴雨警告信號，新界北區多處水浸，今日亦是「六一八雨災」54周年，觀塘雞寮安置區和寶珊道發生嚴重山泥傾瀉，事件釀成138死。當年政府成立「雨災調查委員會」並發表報告，並促成了在1977年成立土力工程處(土木工程拓展署前身)，建立斜坡安全管理系統，減少暴雨引致山泥傾瀉的慘劇。

1972年香港在6月16日至18日期間，連續3日出現暴雨，天文台錄得共653毫米雨量，為當時有紀錄以來錄得的第二高降雨量，發生多宗山泥傾瀉事故。6月18日中午，觀塘翠屏街的臨時木屋區的70多間木屋被大量山泥所淹沒，部分木屋更被山泥推至觀塘新區，多人遭到活埋，造成71死。

同時港島半山寶珊道因豪雨而發生山泥傾瀉，當晚山坡上的山泥開始向下滑，先沖毀一棟兩層高樓房；再將干德道一棟6層高樓宇沖毀。山泥之後直衝當時新落成、樓高12層的旭龢大廈，令大廈全棟倒塌，旁邊景翠園最高4層亦被削走。駐港英軍及消防員當時連夜搜救，慘劇造成67死。至於倒塌的旭龢大廈，是香港至今最多層數的倒塌建築物。