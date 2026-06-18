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出版：2026-Jun-18 15:28
更新：2026-Jun-18 15:28

黑雨｜撞正「六一八雨災」54周年 山泥傾瀉致旭龢大廈倒塌

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1972年6月18日晚上約9時，一場災難性的山泥傾瀉由位於半山寶珊道對上的山坡開始。塌下的泥石越過干德道，捲走一座空置的六層大廈，然後繼續下滑，並將一幢12層高的樓宇旭龢大廈徹底摧毀，旁邊一幢新建成而未入伙的樓宇景翠園頂部四層亦被削去。災難導致67人喪生。(土木工程拓展署)

1972年6月18日晚上約9時，一場災難性的山泥傾瀉由位於半山寶珊道對上的山坡開始。塌下的泥石越過干德道，捲走一座空置的六層大廈，然後繼續下滑，並將一幢12層高的樓宇旭龢大廈徹底摧毀，旁邊一幢新建成而未入伙的樓宇景翠園頂部四層亦被削去。災難導致67人喪生。(土木工程拓展署)

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天文台今日(6月18日)中午發出黑色暴雨警告信號，新界北區多處水浸，今日亦是「六一八雨災」54周年，觀塘雞寮安置區和寶珊道發生嚴重山泥傾瀉，事件釀成138死。當年政府成立「雨災調查委員會」並發表報告，並促成了在1977年成立土力工程處(土木工程拓展署前身)，建立斜坡安全管理系統，減少暴雨引致山泥傾瀉的慘劇。

1972年6月18日晚上約9時，一場災難性的山泥傾瀉由位於半山寶珊道對上的山坡開始。塌下的泥石越過干德道，捲走一座空置的六層大廈，然後繼續下滑，並將一幢12層高的樓宇旭龢大廈徹底摧毀，旁邊一幢新建成而未入伙的樓宇景翠園頂部四層亦被削去。災難導致67人喪生。(土木工程拓展署) 1972年6月18日晚上約9時，一場災難性的山泥傾瀉由位於半山寶珊道對上的山坡開始。塌下的泥石越過干德道，捲走一座空置的六層大廈，然後繼續下滑，並將一幢12層高的樓宇旭龢大廈徹底摧毀，旁邊一幢新建成而未入伙的樓宇景翠園頂部四層亦被削去。災難導致67人喪生。(土木工程拓展署) 1972年6月18日中午12時45分，災難降臨秀茂坪。連日大雨，使曉光街對下的斜坡崩塌。數以噸計的泥土一湧而下，摧毀了78間寮屋。災難導致71人喪生。(土木工程拓展署) 1972年6月18日中午12時45分，災難降臨秀茂坪。連日大雨，使曉光街對下的斜坡崩塌。數以噸計的泥土一湧而下，摧毀了78間寮屋。災難導致71人喪生。(土木工程拓展署)

1972年香港在6月16日至18日期間，連續3日出現暴雨，天文台錄得共653毫米雨量，為當時有紀錄以來錄得的第二高降雨量，發生多宗山泥傾瀉事故。6月18日中午，觀塘翠屏街的臨時木屋區的70多間木屋被大量山泥所淹沒，部分木屋更被山泥推至觀塘新區，多人遭到活埋，造成71死。

同時港島半山寶珊道因豪雨而發生山泥傾瀉，當晚山坡上的山泥開始向下滑，先沖毀一棟兩層高樓房；再將干德道一棟6層高樓宇沖毀。山泥之後直衝當時新落成、樓高12層的旭龢大廈，令大廈全棟倒塌，旁邊景翠園最高4層亦被削走。駐港英軍及消防員當時連夜搜救，慘劇造成67死。至於倒塌的旭龢大廈，是香港至今最多層數的倒塌建築物。

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促成1977年成立土力工程處

在「六一八」事件之後社會舉行義賣、籌款幫助災民外，政府亦成立「雨災調查委員會」並發表報告，促成了在1977年成立土力工程處，即現時土木工程拓展署前身，建立斜坡安全管理系統，而當時意外舊址的位置則分別建成旭龢道休憩花園及秀茂坪紀念公園。

土木工程拓展署曾於2022年「六一八」事件50周年舉行的專題展覽，設有多個體驗區及工作坊，包括「4D山泥傾瀉虛擬實景體驗區」，讓參加者可從寮屋戶體驗秀茂坪寮屋區被數百噸山泥覆蓋情況，而「STEM 專區」則透過智能沙箱體驗泥石壩如何攔截山泥傾瀉。

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黃雨紅雨黑雨｜雨量標準及應對方法（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜黃雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜黑雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅/黑色暴雨警告信號發出時，特別注意事項。（am730製圖）

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