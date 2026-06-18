黑雨｜斷樹擋路巴士兩女撐傘落車清理 網民：啲男人去咗邊？(有片)

事發影片由車上乘客拍攝，並上傳至社交平台Threads，帖文指「好人好事，黑雨期間有塌樹擋馬路中」，稱兩名女子「自告奮勇落車搬走，令行車得以暢通」 ，大讚「港女無敵」、「人間有愛」。

「港女真係好有行動力」

大批網民亦讚揚兩名女子「港女真係好有行動力！世一」、「兩位女士真係好堅，好人有好報」、「向呢2位女仕致以崇高敬意。多謝你。社會有你們2位真美好。」、「點解睇到呢個有啲想喊」，惟同時引發有人質疑「啲男人去咗邊？」、「除咗司機唔可以離開司機位，車上啲男人死晒？」、「我第一反應都係咁」、「女人能撐起半邊天，唔需要靠男人」，有人諷刺「男人應該睇緊電話/瞓緊覺」，惟亦有人打圓場，「成堆留言就係咁問男人喺邊。真係好想試下調返轉係兩個男人去搬嘅時候，睇下會唔會講啲女人去哂邊。btw 真·respect 兩位女士。」