涉於青衣長發邨偷全新𨋢門　七旬翁准保釋至8.20再訊

青衣長發邨敬發樓上月底發生一宗離奇失竊案，一名七旬老翁擅取一套價值2萬元的全新升降機門搬入屋切割。案件今日(18日)於西九龍裁判法院首次提堂，裁判官黃士翔押後至8月20日再訊，期間被告獲准以2,000元保釋。 被告曾東明(70歲)，退休人士，被控一項盜竊罪，指他於今年5月30日，在青衣担杆山路6號長發邨敬發樓11樓電梯大堂偷竊一對電梯𨋢門，價值的港幣2萬元，而上述物品為奥的斯電梯（香港）有限公司的財產。 案件編號：WKCC2860/2026

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