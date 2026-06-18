返回 本地 出版：2026-Jun-18 18:38 更新：2026-Jun-18 18:38 涉於青衣長發邨偷全新𨋢門 七旬翁准保釋至8.20再訊 分享： 青衣長發邨敬發樓發生一宗離奇失竊案，有住戶擅取原擺放於其中一層大堂原用作升降機更換工程的一套全新升降機門，保安員搜查後於該層一單位內發現已被切割及損壞的升降機門，隨即報警處理。警方將涉案人士帶返警署調查。 青衣長發邨敬發樓上月底發生一宗離奇失竊案，一名七旬老翁擅取一套價值2萬元的全新升降機門搬入屋切割。案件今日(18日)於西九龍裁判法院首次提堂，裁判官黃士翔押後至8月20日再訊，期間被告獲准以2,000元保釋。被告曾東明(70歲)，退休人士，被控一項盜竊罪，指他於今年5月30日，在青衣担杆山路6號長發邨敬發樓11樓電梯大堂偷竊一對電梯𨋢門，價值的港幣2萬元，而上述物品為奥的斯電梯（香港）有限公司的財產。案件編號：WKCC2860/2026 青衣長發邨敬發樓發生一宗離奇失竊案，有住戶擅取原擺放於其中一層大堂原用作升降機更換工程的一套全新升降機門，保安員搜查後於該層一單位內發現已被切割及損壞的升降機門，隨即報警處理。警方將涉案人士帶返警署調查。 (青衣街坊吹水會fb) ADVERTISEMENT【👇送小米智能家品新品👇】