黑雨｜香港快運高雄來港航班轉深圳降落 男乘客要求落機：打給陸委會國台辦（有片）

香港天文台昨日（18日）兩度發出黑色暴雨警告信號，本港多班航班受到影響，其中香港快運一班原定由高雄飛往香港的航班UO131因惡劣天氣被迫轉降深圳寶安機場。

其後有影片於網上流傳，從影片中可見，機上多名乘客感到害怕，希望可以下機，惟機組人員拒絕，其中一名操國語男子更向空姐咆哮，男子多次表示要下機，情緒越來越激動，附近乘客好言相勸，指因天氣惡劣所以才轉降深圳，要求他先讓機組人員處理事件。惟男子未有理會，繼續高聲表示不管機組人員要處理甚麼，他一定辰下飛機，「我講白了，你們的事情不關我任何一件事情，我就是要求下機而已，懂我意思嗎？老子現在只要一件事情，我要下飛機…我不是工程人員，我只是你們的消費者，聽不聽得懂我的意思？再聽不懂，我就直接打給陸委會以及國台辦過來處理這件事情。你懂我意思嗎？」網民聲稱該名男子其後竟躺在走廊地板，然後就被抬下飛機。有乘坐該航班的網民表示，飛機從高雄飛往香港時，猶如「坐雲霄飛車」。