大埔宏福苑五級火｜李家超：將按事實證據及錯失嚴重程度追究

大埔宏福苑火災發生超過半年，行政長官李家超表示，獨立委員會的工作進度與預期一致，有信心可以按要求在9個月內完成，在委員會提交報告後，政府會認真落實報告建議；他又指過程及方法一定要公平公正，並非只基於個人喜好或偏見，而是按事實證據、錯失的嚴重程度，以及考慮相稱性以決定懲處。而追究責任的重中之重是追究刑事責任，兩個執法部門已檢控7人及2間公司，共25項控罪。 李家超表示，有關圍標問題，相信獨立委員會的報告會提及相關建議，政府亦同步進行很多研究及分析，其中包括如何加強針對貪污方面的法律、或在其他法律上給予新的權力等，亦會作出系統性的改革，並會積極考慮競委會提出的建議。

李家超：任內經濟向好 行政長官李家超接受多間電子傳媒訪問，回顧上任四年來的施政。李家超指出，上任時本港經濟出現大約3.7%負增長，到去年有3.5%的正增長，直至今年首季，經濟增長大約5.9%；而且出入口數字、旅客和消費市道都有上升，經濟前景正面，市民收入亦有增加，對此感到欣喜。 李家超對公屋輪候時間縮短感欣喜 此外，公屋綜合輪候時間由他上任時的6.1年，下降至4.7年，即減少了約18個月，他有信心最終能降至4.5年的目標。他又指，特區政府亦解決了多個累積多年的問題，包括以簡樸房制度取締劣質劏房、規管網約車等，長遠令市民受惠。

李家超表示，經濟活動涉及大環境和自身，大環境由政府負責，因此政府除了強化優勢產業、推動發展創新科技、開拓新興市場，支援中小企及電商等之外，市民和企業都要自強。他說，對經營者有信心，香港一向都不怕風浪，相信在政府不斷做大個餅，加上個人的努力，最終一定會每個領域都能受惠。 不引入內地科技和技術是「故步自封」 李家超表示，香港4年間最大轉變在於在「一國兩制」中由「兩制」抗拒「一國」，變為真正實踐「一國兩制」的內涵。他指出，以往香港花很多時間在爭拗、政治立場問題，現時已回復至「一國兩制」設定的政治環境和制度，特區政府可全神貫注發展經濟、改善民生。更重要是香港要認知機遇在於內地，融入國家並捉緊機遇。他舉例，以往或因政治立場不將內地的科技和技術引入香港，這是固步自封的做法，認為只要符合法律和「一國兩制」，任何對香港好的他都會取用。

對於明年將迎來香港回歸祖國30周年，李家超表示，今次是邁向由治及興新征程上的三十周年紀念，意義重大，已成立由政務司司長負責的特別委員會，部署慶祝和優惠活動，亦會就香港首份五年規劃的重點項目，做好宣傳推廣工作。 李家超：是否連任言之尚早 中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍結束兩日到港考察調研行程時，向行政長官李家超豎起大拇指。李家超被問到是否代表支持他連任時表示，本屆政府餘下任期仍有一年時間，談連任問題言之尚早，將聚精會神做好未來一年工作，推出好的政策令市民受惠。