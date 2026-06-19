荃灣的士路中心落客搬行李 運輸署：營辦商終止與司機合作(更新)

荃灣青山公路發生的士馬路中心卸行李事件。一段影片於網上流傳，發帖文者表示時間為周五日（19日）早上9時許，一輛車身印有「Amigo」字樣的士停泊在青山公路往屯門方向、近環貿廣場對開的馬路中心，右邊第二條行車線，即準備駛上屯門公路的斜路前方，然後的士司機離開駕駛座並打開車尾箱，協助兩名乘客搬出共4個行李箱，該一男一女乘客接收所有物品後，拖着行李箱，急步橫越旁邊的兩條行車線上行人路。涉事的士司機在完成落客及搬運過程後，便返回車廂並驅車離開現場，過程險象環生。

運輸署表示非常關注事件，並得悉有關的士車隊營辦商已即時終止與涉事的士司機的合作。署方已要求營辦商就事件提交報告 ，並嚴正敦促有關車隊營辦商指示旗下所有車隊的士司機，必須時刻注意駕駛及道路安全，在適當位置上落乘客。署方強調，駕駛者不得在對其和車上乘客或其他道路使用者造成危險的地方停車。在路中心停車或上落客不但阻塞交通，亦威脅其他道路使用者的安全。此外，行人應在安全地點橫過馬路。

涉事司機已就事件報警

Amigo的士車隊表示經初步調查，涉事乘客經線上平台預約即時用車服務，原定由馬鞍山前往機場。然而乘客上車後，沿途多次就行駛路線及方向提出指示。司機駛至南豐紗廠附近時，乘客強烈要求立即在該處停車，並揚言報警。司機最終在該處讓乘客離開車廂。

車隊對事件高度重視，絕不認同任何危害道路安全及涉嫌違法的行為，並強調在任何突發情況下，司機均應在合法且安全的地點讓乘客下車。事件發生後已即時停止涉事司機服務。事件並無引致交通意外，亦無任何人士受傷。涉事司機已就事件報警，車隊將全力配合警方調查。