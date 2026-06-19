流浮山農場連環遇竊損失270萬元　警拘9人港澳起回80萬元贓物

天水圍流浮山一個農場遭連環爆竊案。 今日（19日）下午警方新界北總區刑事部聯同元朗警區刑事部就聯合偵破的一宗爆竊及處理贓物案件作出簡報。元朗警區重案組第二隊主管林嘉傑高級督察表示，案件發生於天水圍一個佔地約六萬平方呎的家禽暨淡水魚養殖農場。該農場由受害人家族經營超過30年，場地以鋅鐵板圍封，內有供居住的鐵皮屋及貨櫃屋。而兩宗爆竊案先後在同一農場發生。 第一宗於2026年5月23日凌晨，一名工人聽到聲響後，發現農場大閘被打開，並目睹一輛私家車駛離現場。其後證實貨櫃辦公室曾被搜掠，一個載有約5萬元現金及兩隻手錶的夾萬被搬離原位，相信因賊人犯案途中驚動場內職員，故夾萬未遭破壞，當時並無財物損失。

第二宗於2026年6月12日早上，受害人一家外出返回後，發現與之前不同的另一間鐵皮屋大門被撬開，屋內有明顯搜掠痕跡。疑犯取走櫃桶內的鎖匙打開另一個夾萬，盜走約28萬元現金、5隻手錶，以及大批珠寶首飾和金器，總值超過港幣270萬元。失物其後被裝入一個藍色尼龍袋帶走。 新界北總區刑事部聯同元朗警區刑事部經深入調查，透過「銳眼計劃」翻查大量閉路電視片段，成功鎖定一個分工明確且有組織爆竊集團。集團成員分別負責爆竊、車輛接應及處理贓物等不同角色。為掩人耳目，團夥除了分別利用兩輛私家車犯案及運送贓物，部分成員事後更嘗試更換全身衣物以逃避警方追查。

經過警方進一步深入調查，部分贓物被運往荃灣一間金舖處理；另有部分涉案人士犯案後帶同贓物過境前往澳門，透過當地金鋪典當套現。警方隨即啟動警務協作與情報互通，與澳門司警保持緊密聯繫，兩地同步展開追查，追蹤失物流向及所有涉案人士的動向。在掌握充足證據後，警方於昨日（18日）在全港多區展開拘捕行動，共拘捕9名涉案人士，分別為8男1女，年齡介乎28歲至58歲，包括爆竊主犯、接應司機，以及涉嫌處理贓物的金舖負責人及職員。

行動中，警方成功於荃灣一間金舖起回部分失物，包括一隻被盜手錶及一批珠寶首飾和金器，總值約港幣80萬元。目前警方正繼續與澳門司法警察局緊密合作，進一步追查被典當的失物。至現在為止，澳門司法警察局已成功追查到部份典當失物的流向，並積極配合本港警方及受害人進行失物認領。警方相信仍有案件主腦及其他同黨在逃，正全力追查其下落，不排除有更多人被捕。所有被捕人士現正被扣留調查。 警方重申，根據《盜竊罪條例》，爆竊及處理贓物均屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監14年，市民切勿以身試法。