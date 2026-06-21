外傭綠色文化節｜逾20外傭登環保時裝舞台　「灰姑娘」以清潔用品標籤製公主裙

綠色生活近年逐漸走入主流，站在家居工作最前線的外傭更是扮演關鍵的環保守門員的角色。明愛於九龍灣零碳天地舉行「外傭綠色文化節」，透過表演和遊戲攤位，加深外傭與市民的回收意識。有在本港工作逾二十年的外傭指，透過參加活動培養了回收的習慣，學識垃圾分類。 外傭穿自製服裝登上「時裝展」舞台 文化節由明愛聯同14個外傭支持機構合辦，設有多個遊戲攤位和文化表演，藉此向外傭推廣綠色生活、源頭減廢等環保理念。文化節的重頭戲之一「升級再造環保時裝設計匯演」，逾20名外傭穿上親自設計的服飾登上舞台。有參加者別出心裁以舊報紙製成長裙，亦有人以咖啡包裝袋製作成廚師帽等，各個悉心打扮，在舞台上展現綠色創意。

參與「時裝展」的外傭Ella分享，其作品以童話主角灰姑娘的公主裙作為藍本，歷時1個月打造。頭飾與禮服的兩側巧妙利用漂白水及廁所清潔劑的「招紙」裝飾，裙擺則以膠袋製成的花朵作點綴。她直言設計這套禮服有雙重寓意，除了提醒大家減少使用具毒性的清潔用品之外，更寄語「若地球環境變好，便能種出好多花」。在港工作逾20年的她透露，一直沒有回收的習慣，直至參加此活動後才喚醒她的回收意識，如今她不僅學識分類膠樽及廚餘，還會定期帶往環保回收站儲積分。

「綠色回收比賽」吸引共 400 名外傭參與 為了鼓勵外傭協助僱主實踐源頭減廢，明愛早前舉辦了為期三個多月的「綠色回收比賽」，利用環保署「綠綠賞」手機應用程式統計參賽者回收量及日數，吸引了400名外傭參與。文化節開幕禮上，主辦方頒發獎項予回收量最高及回收日數最多的25名外傭，其中榮獲「最高回收量」的參賽者更創下高達272公斤的回收紀錄。該冠軍強調參加活動的初衷希望令香港更潔淨，推動「綠色文化」。

黃小慧：外傭環保意識正逐步提升 明愛社區發展服務高級督導主任黃小慧指出，綠色文化節已連續舉辦三年，外傭的環保意識正逐步提升，不少外傭現在見到家中垃圾桶有膠樽會主動檢起，甚至會反過來提醒僱主回收，在提升自身環保意識之外，同時成為了外傭與僱主之間溝通橋樑，攜手實踐綠色生活。 她強調，環保與回收不論身份與種族，屬於社會共同責任。明愛透過一系列的「綠色工作」，不僅提升外傭的能力，同時令他們身份重新被外界肯定，打破外界對其僅為「傭工」的刻板形象。