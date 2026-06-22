深圳灣公路大橋5車相撞 兩的士司機3私家車乘客須送院

一連三日端午節長周末結束，昨日是入境高峰期。惟深圳灣公路大橋昨午發生5車相撞交通意外，大橋通往深圳灣邊境管制站支路的部分行車線一度封閉，有人在社交媒體形容，「深圳灣口岸最多人的一天」，亦有人指「露天等車等到中暑」。 深圳灣公路大橋香港口岸區昨午約2時半發生交通意外，涉及4輛的士及一輛私家車。當中私家車意外後四輪朝天，並有燃油漏出，消防一度射水戒備；而一輛新界的士則被撞至車身凹陷，車尾車窗完全粉碎。

事件中有多人受傷，包括兩名分別59及74歲的士司機，分別頭部和腰部，以及頸部、胸部和腳部受傷，私家車40歲司機及1男兩女乘客(年齡介乎23至47歲)手腳受傷。當中兩名的士司機和3名私家車乘客送屯門醫院治理，私家車司機則拒絕送院。 現場消息指，事發時有3輛的士沿公路排隊等候駛入的士站，期間第四輛的士和私家車駛至，懷疑有車收掣不及，撞向因應路況收慢的前車，繼續波及其他正等候入站的士。私家車司機自行爬出車外。

往返深圳灣口岸大塞車 受事故影響，深圳灣公路大橋通往深圳灣邊境管制站的支路部分行車線一度封閉。有網民指，意外發生後，經深圳灣口岸往返香港與深圳的交通大受影響，有人形容為「深圳灣口岸最多人的一天」，原本約1公里路程需時長達一小時，並呼籲市民改用其他口岸。 另有網民表示，疑因封路影響，跨境直巴、巴士和的士未能抵達口岸，現場出現人潮擠塞情況，部分人須在露天地點長時間等候，更有人感到不適甚至有中暑徵狀。 運輸署指，至下午約5時現場已解封，但車龍有待消散，交通仍然擠塞。