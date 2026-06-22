精準扶貧 加強識別受助對象 孫玉菡稱擬擴大支援至60+照顧者

政府日前公布的《精準扶貧成果報告》，提出鎖定3個目標群組，再識別最需要幫助對象。勞工及福利局長孫玉菡表示，未來或把目標群組擴至照顧者，又稱正研究把識別高危照顧者的支援平台機制，擴大至要照顧嚴重長期病患的60多歲人士，包括優先處理認知障礙症患者的照顧者。

當局針對劏房戶、單親戶及全長者戶推出特別紓困項目。孫玉菡表示，在高齡化社會下照顧者的需要愈來愈多，當局將探討能否集中做更多支援照顧者的工作，強調在有新資源的情況下，盡可能把資源放在最有需要的地方，令社會上有需要的人盡可能得到更多、更好和更適切照顧。