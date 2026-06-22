精準扶貧 加強識別受助對象 孫玉菡稱擬擴大支援至60+照顧者

政府日前公布的《精準扶貧成果報告》，提出鎖定3個目標群組，再識別最需要幫助對象。勞工及福利局長孫玉菡表示，未來或把目標群組擴至照顧者，又稱正研究把識別高危照顧者的支援平台機制，擴大至要照顧嚴重長期病患的60多歲人士，包括優先處理認知障礙症患者的照顧者。
當局針對劏房戶、單親戶及全長者戶推出特別紓困項目。孫玉菡表示，在高齡化社會下照顧者的需要愈來愈多，當局將探討能否集中做更多支援照顧者的工作，強調在有新資源的情況下，盡可能把資源放在最有需要的地方，令社會上有需要的人盡可能得到更多、更好和更適切照顧。
葵涌荔景邨日前發生雙老家庭慘劇，一對分別70歲和78歲的夫婦在單位內昏迷，其中有長期病患的妻子送院搶救不治。孫玉菡於一個電視節目稱，當局計劃擴展大數據篩查範圍，識別和支援60多至79歲、有照顧需要的全長者戶，然後安排關愛隊提早探訪。他解釋，這個年齡群組雖屬於「青老」，但如果其中一人有長期病患並要長時間照顧，風險就會較高。
《報告》同時宣布不再定義「貧窮」，對於有意見認為政府不定義貧窮，是不想社會得知貧窮人口數量，孫玉菡不同意，強調精準扶貧就是在面對問題、要了解不同群組實質需要，若用單一數字或收入計算貧窮就會失焦，又舉例稱對居劏房小孩或「共創明Teen」學員而言，最需要的是機會和上流空間，而非純粹金錢。