「價值遠超單純清潔需要」 機構「毋忘愛」推原床溫水助浴 讓臥床病人重拾體面 照顧者獲喘息時刻

社會愈來愈多人關注長期病患及照顧者面對的困境。其中，須長期照顧臥床家人，扶抱洗澡往往已令照顧者身心俱疲且感無助，不少病人因而長時間只能依賴床上抹身，未能享有以清水沐浴的基本需要。陳太的丈夫患上罕見病，只能長期臥床，留醫期間雖有一次洗澡機會亦因水溫過低而作罷；醫護直言「返屋企洗」，惟她因體力所限，根本無法單獨為丈夫洗澡，深感無助。有非牟利機構推出「沖滿愛」原床溫水助浴服務先導計劃，由專業護士及護理人員組隊，在不搬動病人情況下，利用專用浴床於原床進行溫水沖洗。陳太指，該半小時洗澡，不但令丈夫明顯放鬆舒適，亦成為她難得的喘息時刻。計劃負責人呼籲社會各持份者共同探討將助浴服務納入正規資助體系或公共照顧體系，以回應政府「居家安老為本」的施政方針。

記者、攝影：李朗僑

非牟利機構「毋忘愛」獲施永青基金資助，於2025年9月起推出「沖滿愛」原床溫水助浴服務先導計劃，專為社區內行動不便、體弱臥床人士或長者，或剛出院的長者，提供免費上門助浴服務。每次服務均由註冊護士與兩名助浴員組成專業團隊，直接在原床上鋪設專用「防水塑膠浴槽」，配以床側水桶及流動花灑進行安全洗浴，讓虛弱病人在不被搬動的情況下重拾清爽體面，徹底免除往返浴室的跌倒風險，為長期照護注入舒適與尊嚴。 30分鐘的喘息 罕見病患者豎拇指致謝

受助人陳先生於2024年確診極罕見的「多形性膠質母細胞瘤」(每十萬人中僅約兩人罹患)，今年3月病情惡化至全身無力、吞嚥困難及劇烈疼痛，只能整天臥床。獨力承擔24小時照護重責的陳太，受限於體力與體重差距，根本無法單獨扶丈夫洗澡。陳太憶述，丈夫留醫時因院方人手難有機會洗澡，唯一一次機會卻更因水溫冰冷致丈夫大喊「好凍」，其後醫護直言「返屋企洗啦」，令她深感無助。

幸獲推薦參與原床助浴，為困境帶來轉機。團隊至今上門服務6次，陳太指，每次沖完涼後陳先生都顯得極為舒服，更會對團隊豎起大拇指及揮手致謝，而這短短30至45分鐘的沐浴時間，亦成為陳太唯一的喘息空間，讓心力交瘁的她終於能安心坐下吃一口飯、喝一杯水，舒緩累積已久的疲勞。惟面對先導計劃次數有限，陳太坦言，對未來感到迷茫與擔憂，害怕回到以前單靠抹身的日子。她感嘆，全職照顧者每天毫無喘息空間，根本沒有精力主動搜集坊間資源，且大多服務以基層照顧者為對象，盼未來能有其他機構，或由醫院與社工建立更完善的轉介機制，持續為陷入絕境的家庭提供照護資訊，讓中產照顧者不再孤立無援。

為癌末漢「潔淨終老」 護士感安慰 原床助浴在實際運作上面臨不少挑戰。護理團隊成員、註冊護士楊姑娘(Benita)指出，體弱病人的健康狀況經常反覆，往往在接受服務期間頻繁進出醫院，甚至時常在準備評估時再度入院。為此，她會在病人出院後重新進行健康評估，這項嚴謹的跟進機制成功讓家屬感到安心。不過她亦補充，專用防水塑膠浴槽價格便宜，部分照顧者經培訓後，亦可自行操作為家屬洗澡。 談到最深刻的個案，Benita憶述一名極度虛弱的晚期前列腺癌男患者，接受評估時被問及是否想洗澡，仍以沙啞卻堅定的聲音回答「好想」。團隊隨即緊密配合，為他完成原床助浴，3名女隊員合力扶他坐穩後沖洗，之後再協助抹身及吹頭，完成家屬因擔心其身體虛弱而不敢嘗試的動作。該名長者當時容光煥發，連聲致謝。團隊在翌日正準備協調下一次服務時，男患者已再度入院，並於數天後離世。雖然深感不捨，Benita仍為能在他生命最後階段，讓他保持潔淨與尊嚴感到安慰。她坦言，這次經歷令她深刻體會到，原床助浴的價值，早已遠超單純的清潔需要。

每次核心成本達千五元 促納入正規公共照顧體系 毋忘愛主席范寧直言，內地及台灣的臨終助浴已相當成熟，惟香港仍普遍將洗澡視為奢侈，且常誤以為「抹身可取代沖涼」。他強調，抹身僅能保持清潔，而沐浴帶來的心理滿足與心靈安慰卻無可比擬，不少病人出院後因覺得醫院細菌多，極渴望真正沖涼。范寧期盼，計劃能向業界及政府證明原床助浴的切實需求，促使社會重新反思沐浴是體弱與臨終人士的基本尊嚴與權利，不應因人手或資源問題而被犧牲。

然而，推動服務普及仍面臨現實困難。范寧透露，助浴服務每次核心成本高達1,200至1,500港元，惟目前「社區照顧服務券」存在限制，其訂立的沖涼服務價錢未能反映專業註冊護士、專用浴床、即棄耗材、運送物資及人力等核心成本。他呼籲社會各持份者共同探討將助浴服務納入正規資助體系或公共照顧體系，以全面回應政府「居家安老為本」的施政方針。