非常父母兩個月大Danny發燒　或要做脊椎穿刺手術

一對因為疏忽照顧兒童被捕的家長，即「Save Lily」事件的父母，早前在家中分娩誕下的男嬰Danny，本月初起由社署看管。父母曾先生及關小姐表示，2個月大的Danny周日(21日)因發燒先送往律敦治醫院，晚上再轉送東區醫院接受治理，有可能需要接受脊椎穿刺手術。

今日(22日)凌晨1時許，Danny父母乘的士抵達東區醫院兒童及青少年科病房探望，他們表示，昨日(21日)下午約3時許，收容所發現Danny出現發燒狀況，隨即召喚救護車把他送往律敦治醫院治理，曾先生表示：「晚上約10時許，接獲保良局通知，Danny因發燒緊急被送往東區醫院須接受脊柱刺穿手術。」目前仍未知Danny接受手術的原因。至今日(22日)凌晨1時許，Danny父母乘的士抵達東區醫院兒童及青少年科病房探望。