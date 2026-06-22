非常父母兩個月大Danny發燒　或要做脊椎穿刺手術

一對因為疏忽照顧兒童被捕的家長，即「Save Lily」事件的父母，早前在家中分娩誕下的男嬰Danny，本月初起由社署看管。父母曾先生及關小姐表示，2個月大的Danny周日(21日)因發燒先送往律敦治醫院，晚上再轉送東區醫院接受治理，有可能需要接受脊椎穿刺手術。
今日(22日)凌晨1時許，Danny父母乘的士抵達東區醫院兒童及青少年科病房探望，他們表示，昨日(21日)下午約3時許，收容所發現Danny出現發燒狀況，隨即召喚救護車把他送往律敦治醫院治理，曾先生表示：「晚上約10時許，接獲保良局通知，Danny因發燒緊急被送往東區醫院須接受脊柱刺穿手術。」目前仍未知Danny接受手術的原因。至今日(22日)凌晨1時許，Danny父母乘的士抵達東區醫院兒童及青少年科病房探望。
曾先生：希望Danny每日都可以食到人奶
曾先生及關小姐其後先後步出病房，向傳媒交代最新情況。曾先生表示，Danny現時只是輕微發燒，醫生亦指收容所內有數名嬰兒同樣生病，並已建議一系列診斷及治療方法。他說，過去數次探視Danny時，均見到兒子健康狀況「每況愈下」，感到十分擔心。曾先生續指，他們現時十分擔心，說：「第一次見佢眼仔轆轆，第二次見佢神情呆滯，第三次見佢就係入醫院。就算入到嚟醫院，我哋本身係無得探，係因為傳媒喺出面睇住嘅情況之下先至有一個特別嘅安排。」他又指，見到Danny見到母親時會露出笑容，認為兒子希望返到父母身邊，同時希望每日都可以食到人奶：「可以餵返啲人奶畀佢，等佢嘅抵抗力充足。」並指「收容所」內改食配方奶粉，擔心他未必習慣，但每星期只得一次探視，認為安排遠遠不足。現時有一名家長獲准留在病房內陪伴Danny至早上9時，待主診醫生及社署職員再作安排。關小姐表示，希望可以留在兒子身邊，並餵母乳予Danny，讓他得到更合適的照顧。曾先生先行離開醫院，指早上再回來探望。