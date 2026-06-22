非常父母兩個月大Danny退燒　醫生指暫時毋須做脊椎穿刺手術（更新）

【12：11更新】曾先生今早探病後更新情況，指Danny已經退燒，暫時不需要做手術。他引述醫生診斷，相信Danny是病毒入侵引致感冒，而流鼻涕和發燒，暫時未知何時可以出院。

曾先生形容：「Danny一見到我哋係面露笑容，好想要人奶，餵多次人奶之後發燒係減退咗」。被問及為何不帶兒子注射預防疫苗，他稱曾諮詢中、西醫，但醫生意見不一，打針效果因人而異，認為有健康生活便有抵抗力。

關小姐補充，Danny在今早約8時退燒。她表示：「自從我見到Danny仔，我畀返人奶佢，6個鐘頭，佢已經個燒係完全退晒……成個過程都係冇藥物治療，冇藥物介入過，我見到我照顧返Danny仔，佢有一個好明顯嘅分別。」