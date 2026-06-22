研擴關愛隊探訪範圍　鄧家彪倡照顧者納入精準扶貧對象

勞工及福利局局長孫玉菡日前提出，與醫管局討論找出低於80歲但有長期病患的「全長者戶」，納入關愛隊探訪名冊。立法會議員鄧家彪今早(22日)在港台節目表示，探訪時只知道住戶有多少成員是80歲或以上、性別的資料，但不知道其他資料例如有否特別需要，而且名冊有盲點，如果長者戶不是住公屋便不在名冊上。

鄧家彪特別提到，認知障礙症患者經常出現日夜顛倒、情緒波動等情況，照顧者面臨極大身心壓力，惟現時只有約一半家庭曾參與評估，甚至有家庭根本不知從何求助，因此不可輕視關愛隊拍門的重要性。他同時建議政府將照顧者納入「精準扶貧」政策，又提議或可利用及轉化其豐富的照顧經驗，投入社區護老工作。