研擴關愛隊探訪範圍　鄧家彪倡照顧者納入精準扶貧對象

勞工及福利局局長孫玉菡日前提出，與醫管局討論找出低於80歲但有長期病患的「全長者戶」，納入關愛隊探訪名冊。立法會議員鄧家彪今早(22日)在港台節目表示，探訪時只知道住戶有多少成員是80歲或以上、性別的資料，但不知道其他資料例如有否特別需要，而且名冊有盲點，如果長者戶不是住公屋便不在名冊上。
鄧家彪特別提到，認知障礙症患者經常出現日夜顛倒、情緒波動等情況，照顧者面臨極大身心壓力，惟現時只有約一半家庭曾參與評估，甚至有家庭根本不知從何求助，因此不可輕視關愛隊拍門的重要性。他同時建議政府將照顧者納入「精準扶貧」政策，又提議或可利用及轉化其豐富的照顧經驗，投入社區護老工作。
鄧家彪以數年前秀茂坪一對中輕度智障兄弟在家中餓死的悲劇為例，強調長期病患者、嚴重自閉症及中輕度智障人士的支援極為重要，指這類家庭雖並非全長者戶，但情況屬高危，促請當局將支援網絡覆蓋至此。他又強調關愛隊是義工，有些隊員已70歲，需思考要如何壯大團隊，及需提供專業培訓，增加資源同時亦要有專業社工強烈支援及協作。
管浩鳴建議嘗試「鄰舍配對」計劃
立法會福利事務委員會主席管浩鳴在同一節目上，關注到關愛隊可承受多少工作量，如果一次過將探訪門檻降低至60歲，社福機構可能未能應付，認為第一步是先將探訪門檻降至70歲，又建議當局嘗試推行「鄰舍配對」計劃，因為鄰里間「朝見口晚見面」。除了認知障礙症外，中風及智力障礙人士同樣需要支援，當局必須理清需要貼身照顧的個案。