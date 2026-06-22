李家超福州出席閩港合作會議　簽署6份合作協議涵蓋文化旅遊等領域(更新)

行政長官李家超今日(22日)率領特區政府代表團抵達福建訪問，將出席閩港高層會晤暨閩港合作會議第五次會議。隨團包括政務司司長陳國基、特首辦主任葉文娟。另外，財庫局局長許正宇、民青局局長麥美娟、文體旅局局長羅淑佩、政制及內地事務局局長謝小華等將參與部分行程。
李家超在社交專頁發帖文表示，感謝福建省副省長趙增連、中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室代表，以及福建省港澳辦代表在機場迎接。今次訪問期間，閩港兩地將簽署多項合作項目，代表團亦會實地調研，參觀科技企業和文化項目，了解福建在數字經濟等方面的最新發展。期待今次訪問成果豐碩，為閩港合作開拓更廣闊的空間。
達成航空航運物流等多項合作成果
行政長官李家超下午出席在福州舉辦的閩港合作會議第五次會議，雙方就多個重點領域深入交流意見，進一步深化合作，兩地達成一系列合作成果，包括在航空航運和物流、創新科技、法律和爭議解決、醫療衞生和中醫藥等11個範疇達成28個合作項目；兩地政府部門和機構代表也簽署6份涵蓋文化旅遊、青年發展、金融、經貿及教育領域的合作協議，為閩港兩地的全方位合作注入新動力、新方向。
在會議前，李家超與福建省委書記周祖翼進行會面，他說今次是出任行政長官後，首次帶領特區代表團到訪福建，雙方十分認同「閩港合作會議」機制，自2015年設立以來為兩地帶來豐碩成果，並期望在閩港合作多年來的堅實基礎上，進一步探索合作空間。
李家超指出，福建省擁有不少極具國際競爭力的企業，香港一直是福建最大境外投資來源地，在經貿投資方面，香港一直是福建企業境外上市的首選平台和佈局全球業務的第一站。特區政府去年成立的內地企業出海專班，已與福建探討共同舉辦活動，鼓勵和服務福建企業多利用香港獨特優勢，拓展海外市場，期待兩地在創新科技、文化旅遊、青年發展、教育等方面多交流和合作。