李家超福州出席閩港合作會議　簽署6份合作協議涵蓋文化旅遊等領域(更新)

李家超在社交專頁發帖文表示，感謝福建省副省長趙增連、中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室代表，以及福建省港澳辦代表在機場迎接。今次訪問期間，閩港兩地將簽署多項合作項目，代表團亦會實地調研，參觀科技企業和文化項目，了解福建在數字經濟等方面的最新發展。期待今次訪問成果豐碩，為閩港合作開拓更廣闊的空間。

達成航空航運物流等多項合作成果

行政長官李家超下午出席在福州舉辦的閩港合作會議第五次會議，雙方就多個重點領域深入交流意見，進一步深化合作，兩地達成一系列合作成果，包括在航空航運和物流、創新科技、法律和爭議解決、醫療衞生和中醫藥等11個範疇達成28個合作項目；兩地政府部門和機構代表也簽署6份涵蓋文化旅遊、青年發展、金融、經貿及教育領域的合作協議，為閩港兩地的全方位合作注入新動力、新方向。

在會議前，李家超與福建省委書記周祖翼進行會面，他說今次是出任行政長官後，首次帶領特區代表團到訪福建，雙方十分認同「閩港合作會議」機制，自2015年設立以來為兩地帶來豐碩成果，並期望在閩港合作多年來的堅實基礎上，進一步探索合作空間。