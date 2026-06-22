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出版：2026-Jun-22 12:47
更新：2026-Jun-22 18:30

李家超福州出席閩港合作會議　簽署6份合作協議涵蓋文化旅遊等領域(更新)

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行政長官李家超在福建出席閩港高層會晤暨閩港合作會議第五次會議並致辭。(政府新聞處)

行政長官李家超在福建出席閩港高層會晤暨閩港合作會議第五次會議並致辭。(政府新聞處)

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行政長官李家超今日(22)率領特區政府代表團抵達福建訪問，將出席閩港高層會晤暨閩港合作會議第五次會議。隨團包括政務司司長陳國基、特首辦主任葉文娟。另外，財庫局局長許正宇、民青局局長麥美娟、文體旅局局長羅淑佩、政制及內地事務局局長謝小華等將參與部分行程。

李家超在社交專頁發帖文表示，感謝福建省副省長趙增連、中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室代表，以及福建省港澳辦代表在機場迎接。今次訪問期間，閩港兩地將簽署多項合作項目，代表團亦會實地調研，參觀科技企業和文化項目，了解福建在數字經濟等方面的最新發展。期待今次訪問成果豐碩，為閩港合作開拓更廣闊的空間。

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李家超抵達福建訪問3日，參觀科企和文化項目並簽署多項合作協議。(李家超Facebook) 圖示李家超（左）與福建省委書記周祖翼（右）會面，就深化閩港合作交流意見。(政府新聞處) 圖示李家超（左）與福建省委書記周祖翼（右）在會議上合照。(政府新聞處) 圖示（前排左三起）民政及青年事務局局長麥美娟、福建省副省長趙增連、政制及內地事務局局長謝小華、福建省省長趙龍、李家超、福建省委書記周祖翼、政務司司長陳國基、福建省委常委、秘書長吳偕林、財經事務及庫務局局長許正宇、中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室三局局長鄒勁松、文化體育及旅遊局局長羅淑佩和其他嘉賓在會議上合照。(政府新聞處)

達成航空航運物流等多項合作成果

行政長官李家超下午出席在福州舉辦的閩港合作會議第五次會議，雙方就多個重點領域深入交流意見，進一步深化合作，兩地達成一系列合作成果，包括在航空航運和物流、創新科技、法律和爭議解決、醫療衞生和中醫藥等11個範疇達成28個合作項目；兩地政府部門和機構代表也簽署6份涵蓋文化旅遊、青年發展、金融、經貿及教育領域的合作協議，為閩港兩地的全方位合作注入新動力、新方向。

在會議前，李家超與福建省委書記周祖翼進行會面，他說今次是出任行政長官後，首次帶領特區代表團到訪福建，雙方十分認同「閩港合作會議」機制，自2015年設立以來為兩地帶來豐碩成果，並期望在閩港合作多年來的堅實基礎上，進一步探索合作空間。

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李家超指出，福建省擁有不少極具國際競爭力的企業，香港一直是福建最大境外投資來源地，在經貿投資方面，香港一直是福建企業境外上市的首選平台和佈局全球業務的第一站。特區政府去年成立的內地企業出海專班，已與福建探討共同舉辦活動，鼓勵和服務福建企業多利用香港獨特優勢，拓展海外市場，期待兩地在創新科技、文化旅遊、青年發展、教育等方面多交流和合作。

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