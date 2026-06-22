兩泰籍女遭誘騙到港被逼良為娼　兩男女認罪判囚7至12個月

兩名泰籍女子遭誘騙到港後再被逼良為娼，拒絕後更被鎖在單位內。兩名涉案男女今日(22日)在區域法院承認串謀依靠他人賣淫收人為生等罪，法官練錦鴻指，女被告安排嫖客到單位並負責收錢，無證據顯示她牽涉集團營運及安排，最終被判囚7個月，而男被告於案中負責由外地安排妓女來港，其他同夥亦會向他匯報工作，其角色重要，終被判囚12個月。

女被告柯金妹(現年38歲)及男被告趙漢亮(現年66歲)。柯金妹被控於2023年1月23日至2月8日期間在香港，明知而完全或部分依靠他人賣淫的收人為生；趙漢亮被控與他人於2023年1月22日至2月8日期間在香港，串謀依靠他人賣淫的收人為生。