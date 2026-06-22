香港大灣區物管聯會推動業界對接國家發展　倡樓宇強制抽管理費設維修基金

國家「十五五」規劃首次把「物業服務」納入國家重點戰略，香港粵港澳大灣區物業及設施管理聯合會表示，會推動香港物管業界對接國家發展藍圖，包括制訂《大灣區物業及設施管理服務團體標準》，促進香港物業管理業監管局發牌制度與內地規範銜接、推動三地物管人員專業資格互認試點，以及持續推動無人機技術應用於建築、物管和地區管理等。

物管在城市治理不可或缺

大灣區物管聯會創會會長謝偉銓表示，物業管理是城市治理不可或缺的角色，聯會未來會推動行業發展，包括提升從業員知識水平、讓前線人員學習無人機等新科技，提升技能與價值，他指市場已有科技公司了解業界實際需求，並安排試用合適的科技。聯會理事姚潔凝指，將推動政府修例要求所有樓宇強制成立維修基金，從業主繳交的管理費當中抽取5%至10%，應付日後維修需要。她承認結果或導致管理費上調或影響屋苑日常開支，認為需要聆聽社會意見，相信政府正著手研究政策，「強制當然最好，睇下佢用勸喻、建議性質定係立例」，又希望能一併涵蓋全港新舊樓宇。