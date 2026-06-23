大館夏季展呈多個經典電影場景 策展人︰賦予故事全新面貌

香港電影記錄不同年代的價值觀，亦開創獨特拍攝手法。大館2026年夏季展覽「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」，以沉浸式展覽重現多個經典電影場景，聚焦深植於香港文化的「拍住上」精神，亦展現不同時代香港電影人在戲裏戲外緊密合作、並肩作戰的深厚情誼與默契。策展人指，展覽重新呈現經典電影時，亦加入改編元素及新的敘事手法，賦予故事全新面貌。

展覽透過多齣經典電影，探索香港不同時代的「團隊精神」，呈現隨著時代轉變的社會價值觀，當中以六十年代的《黑玫瑰》(1965)揭開序幕，展現傳統的俠義精神。到八十年代，《最佳拍檔》(1982)反映當時崇尚精英主義的風氣，直到近年的《臨時劫案》(2024)，電影描繪男主角們異路同途的故事，印證即使背景迥異、各懷鬼胎，也能因共同目標而並肩作戰。

在介紹精選電影後，展覽以合作為主題的探索，重現8部電影(及其續作)的沉浸式經典場景，包括第7幕「破而後立」以《警察故事III超級警察》為靈感，呈現出一個沉浸感的動作場面。