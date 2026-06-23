大館夏季展呈多個經典電影場景 策展人︰賦予故事全新面貌

香港電影記錄不同年代的價值觀，亦開創獨特拍攝手法。大館2026年夏季展覽「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」，以沉浸式展覽重現多個經典電影場景，聚焦深植於香港文化的「拍住上」精神，亦展現不同時代香港電影人在戲裏戲外緊密合作、並肩作戰的深厚情誼與默契。策展人指，展覽重新呈現經典電影時，亦加入改編元素及新的敘事手法，賦予故事全新面貌。
展覽透過多齣經典電影，探索香港不同時代的「團隊精神」，呈現隨著時代轉變的社會價值觀，當中以六十年代的《黑玫瑰》(1965)揭開序幕，展現傳統的俠義精神。到八十年代，《最佳拍檔》(1982)反映當時崇尚精英主義的風氣，直到近年的《臨時劫案》(2024)，電影描繪男主角們異路同途的故事，印證即使背景迥異、各懷鬼胎，也能因共同目標而並肩作戰。
在介紹精選電影後，展覽以合作為主題的探索，重現8部電影(及其續作)的沉浸式經典場景，包括第7幕「破而後立」以《警察故事III超級警察》為靈感，呈現出一個沉浸感的動作場面。
重現的電影場景外，展覽亦播放一系列深入的訪談影片，邀請多位曾參與相關作品的經典拍檔現身分享，回顧創作歷程，如古天樂與鄭秀文回顧合作歷程，並分別暢談在《寶貝計劃》及《盲探》中與不同電影人合作的拍攝花絮。
策展人陳詠燊表示，香港電影一向以有限資源創造無限可能，「拍住上」正正體現團隊合作精神。他指出，香港電影總能找到合作夥伴，在每個年代孕育出具代表性的作品；而在重新呈現經典電影時，會加入改編元素及新的敘事手法，賦予故事全新面貌。
展覽於6月23日至10月4日在大館舉行，標準票為30元，優惠票20元(適用於全日制學生、60歲或以上長者及殘疾人士)。